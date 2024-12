Alpine A110: la storia della moderna supercar compatta

Recentemente è stata svelata la nuova Alpine A110R Ultime da 345 CV di potenza e 420 Nm di coppia massima, versione speciale in serie limitata a 110 esemplari che segna l’uscita di scena per la moderna supercar della Casa di Dieppe.

La storia dell’attuale Alpine A110 è iniziata nel 2017, con la speciale declinazione Première Edition mossa dal motore a benzina 1.8 TCe da 252 CV. Successivamente, è stata proposta negli allestimenti Légende, Pure e GT. Nel 2019 ha debuttato la A110S da 292 CV, la cui potenza è poi stata incrementata a 300 CV nel 2021, in occasione del restyling di metà carriera. L’introduzione della Alpine A110R, invece, risale al 2022.

Non sono mancate le speciali configurazioni della moderna Alpine A110, ovvero Color Edition e Légende GT in 400 unità del 2020, Aero Kit per la A110S e Légende GT in 300 esemplari del 2021, South Beach Colorway Pack, Tour de Corse ’75 in 150 unità, GT Jean Rédélé in 100 esemplari e Fernando Alonso per la A110R in 32 unità del 2022, Sanremo ’73 in 200 esemplari, Le Mans per la A110R in 100 unità ed Enstone Edition per la A110S in 300 esemplari del 2023, più la A110R Turini di quest’anno. Infine, sono state allestite le concept car Sports X con lo stile da SUV coupé del 2020 ed E-ternité a propulsione elettrica del 2022, le esclusive x Felipe Pantone in 4 unità del 2021 e x Mathieu Cesar in esemplare unico del 2024, nonché 26 unità per la Gendarmerie francese.