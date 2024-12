Le festività natalizie non sarebbero complete senza i tradizionali film di Natale in TV che riuniscono famiglie intere davanti allo schermo.

La programmazione televisiva italiana del 24, 25 e 26 dicembre 2024 offre una ricca selezione di film natalizi, dai classici intramontabili come “Una Poltrona per Due” alle prime visioni come “Il Conte di Montecristo”. Questa guida presenta i 10 film da non perdere durante le feste, con tutti i dettagli su orari, canali e contenuti per organizzare al meglio le serate natalizie.

10 Film di Natale in TV da Non Perdere il 24, 25 e 26 Dicembre 2024

Il leggendario film “Una poltrona per due” si prepara a conquistare ancora una volta il pubblico italiano nella sua tradizionale collocazione della vigilia di Natale. Uscito originariamente nelle sale americane nel giugno 1983 e in quelle italiane nel gennaio 1984, questo capolavoro della commedia ha tracciato un percorso unico nella televisione italiana.

Storia e tradizione del film natalizio

La storia televisiva di “Una poltrona per due” inizia il 9 aprile 1986 su Canale 5. Nei primi anni, il film veniva trasmesso in vari periodi dell’anno, ma è dal 1997 che si è stabilito come appuntamento fisso natalizio su Italia 1. La pellicola ha registrato ben 33 passaggi sulle reti Mediaset, consolidandosi come fenomeno culturale tutto italiano.

Orario di programmazione e canale

Per il Natale 2024, il film andrà in onda su Italia 1 il 24 dicembre in prima serata. Gli spettatori potranno seguire le vicende di Louis Winthorpe III e Billy Ray Valentine anche in streaming su Mediaset Infinity. Quest’anno, inoltre, il film è disponibile in una speciale versione restaurata in 4K nelle sale cinematografiche dal 9 all’11 dicembre.

Perché è diventato un classico delle feste

Il successo di “Una poltrona per due” come classico natalizio è un fenomeno peculiarmente italiano. Nell’ultimo anno di programmazione, il film ha raggiunto quasi 2,5 milioni di telespettatori con uno share del 14,4%, confermando il suo status di tradizione irrinunciabile. Come ha spiegato la direttrice di Italia 1 Laura Casarotto: “Una Poltrona per Due funziona perché a Natale vogliamo sentirci raccontare sempre la stessa storia: ai bambini si parla di Babbo Natale e anche i più grandi vogliono la loro storia”.

La pellicola, diretta da John Landis, è diventata un appuntamento televisivo paragonabile per importanza al discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Nonostante non sia nato come film natalizio, l’ambientazione durante le festività e i temi universali della storia hanno contribuito a renderlo un classico intramontabile delle feste italiane.

Il Volo

La magia del Natale 2024 si accende nella Valle dei Templi con uno spettacolo televisivo straordinario. Canale 5 presenta in prima serata il 24 dicembre uno speciale natalizio unico: “Il Volo – Natale ad Agrigento“.

Dettagli dello speciale natalizio

Il concerto, registrato ai piedi del maestoso Tempio della Concordia, è stato realizzato con particolare attenzione alle scenografie natalizie. La produzione, nata da un’idea di Michele Torpedine e Barbara Vitali, vede il trio accompagnato da un’orchestra completa e un coro. Lo spettacolo è stato progettato come evento di punta della programmazione natalizia di Mediaset.

Gli ospiti e le performance

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto offrono un repertorio che spazia tra tradizione e modernità. Il programma include:

Classici natalizi come “Tu scendi dalle stelle” e “Feliz Navidad”

Successi internazionali del gruppo tra cui “Grande Amore” e “Capolavoro”

L’atmosfera natalizia in Sicilia

Il Tempio della Concordia, illuminato con spettacolari giochi di luci, crea uno scenario mozzafiato che esalta la performance. Nonostante la registrazione sia avvenuta in estate, la produzione ha ricreato magistralmente l’atmosfera natalizia attraverso elaborate scenografie. Un momento particolarmente toccante vede i tre artisti scrivere una lettera a Babbo Natale, richiamando le loro tradizioni d’infanzia.

Lo spettacolo rappresenta un connubio unico tra patrimonio culturale e intrattenimento, con il sito UNESCO della Valle dei Templi che fa da cornice a questo evento televisivo. La location non è stata scelta casualmente: uno dei membri del trio, Piero Barone, è originario proprio dell’Agrigentino, creando così un legame ancora più profondo con il territorio.

10 Film di Natale in TV da Non Perdere il 24, 25 e 26 Dicembre 2024

Nella programmazione natalizia di Rai 3, il capolavoro d’animazione Pixar “Luca” porta una ventata di magia italiana sul piccolo schermo il 24 dicembre alle 21:20.

La magia Pixar nel film italiano

Ambientato in un pittoresco villaggio della Riviera ligure, “Luca” rappresenta il primo film Disney interamente ambientato in Italia. La storia segue le avventure di un giovane mostro marino che, una volta fuori dall’acqua, assume sembianze umane per esplorare il mondo di superficie. Il regista italiano Enrico Casarosa ha creato un’opera che celebra la bellezza delle coste italiane, trasformando le Cinque Terre in uno scenario animato mozzafiato.

Temi e messaggi per la famiglia

Il film affronta temi universali che risuonano con spettatori di tutte le età:

L’importanza dell’amicizia e dell’accettazione di sé

Il valore della conoscenza e dell’istruzione

Il superamento dei pregiudizi e delle paure

“Luca” si distingue come un potente messaggio sull’inclusione, raccontando come le differenze possano trasformarsi in punti di forza. La narrazione sottolinea l’importanza di credere nelle proprie capacità e di non temere di essere diversi, offrendo preziosi spunti di riflessione per tutta la famiglia.

Orario e dettagli della programmazione

Il film verrà trasmesso in prima serata su Rai 3, rappresentando uno dei momenti più attesi della programmazione della Vigilia di Natale. Gli spettatori potranno immergersi in questa avventura estiva che, nonostante l’ambientazione soleggiata, porta con sé il calore e i valori tipici del periodo natalizio.

La storia di Luca, Alberto e Giulia forma un racconto che celebra il potere trasformativo dell’amicizia, ricordando come i legami dell’infanzia spesso determinino chi diventeremo da adulti. Il film rappresenta un’occasione perfetta per riunire la famiglia davanti alla TV durante le festività natalizie.

10 Film di Natale in TV da Non Perdere il 24, 25 e 26 Dicembre 2024

Tra i grandi classici natalizi che illuminano il palinsesto televisivo delle feste, “Miracolo nella 34ª Strada” brilla come una stella particolare nella programmazione di Italia 1 per il giorno di Natale 2024.

La trama del classico natalizio

Il film, diretto da Les Mayfield, racconta la storia di Kris Kringle, un elegante signore anziano che viene assunto dai grandi magazzini Cole come Babbo Natale dopo un imprevisto con il precedente interprete. La particolarità di Kris è la sua ferma convinzione di essere il vero Babbo Natale, una dichiarazione che scatena una serie di eventi straordinari. La piccola Susan, figlia della direttrice del negozio Dorey Walker, inizialmente scettica sull’esistenza di Babbo Natale, si trova al centro di questa magica avventura.

Il significato per grandi e piccini

Il film affronta temi universali che risuonano con spettatori di ogni età:

La forza della speranza e del credere nell’impossibile

L’importanza di mantenere vivo lo spirito del Natale

Il valore della famiglia e dei legami affettivi

La pellicola ha ricevuto un’accoglienza positiva dalla critica, ottenendo un punteggio del 60% su Rotten Tomatoes. Michael Medved di Sneak Previews l’ha definito “il nuovo classico delle vacanze che l’America stava aspettando”.

Quando sintonizzarsi

Gli spettatori potranno godersi questo magico racconto natalizio su Italia 1 il 25 dicembre alle 21:30. Per chi non potesse seguire la programmazione televisiva, il film sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, offrendo la flessibilità di vivere la magia del Natale in qualsiasi momento.

Il remake del 1994, con Richard Attenborough nei panni di Babbo Natale, ha saputo catturare l’essenza del film originale del 1947, creando un’opera che continua a incantare generazioni di spettatori. La storia culmina in un emozionante processo dove si dibatte sull’esistenza di Babbo Natale, portando un messaggio profondo sulla potenza della fede e della speranza.

L’atteso appuntamento musicale natalizio di Canale 5 porta nelle case degli italiani uno spettacolo di grande prestigio. La 32ª edizione del Concerto di Natale, condotta da Federica Panicucci, si prepara a incantare il pubblico il 25 dicembre in prima serata.

Gli artisti in programma

Il palcoscenico accoglie un cast eccezionale di artisti nazionali e internazionali, tutti accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino. Il pubblico potrà godere delle performance di:

Artisti italiani : Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali, Omar Pedrini, Arianna

: Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali, Omar Pedrini, Arianna Star internazionali: Lusaint (Regno Unito), Dotan (Paesi Bassi), The Trammps (USA), Angelique Kidjo (Benin), Emeli Sandé (Regno Unito)

La location dell’evento

L’Auditorium della Conciliazione di Roma, sede storica dell’evento, ospita questa edizione speciale. In questi tre decenni, circa 500 talenti nazionali e internazionali hanno calcato questo prestigioso palco, trasformandolo in un simbolo di unione culturale attraverso la musica.

L’atmosfera natalizia in musica

Le giovani voci del Piccolo Coro Le Dolci Note, guidate dal maestro Andrea Bacchetti, si uniscono all’energia coinvolgente del Benedict Gospel Choir per creare un’atmosfera festiva unica. Quest’anno, l’evento sostiene i progetti di Missioni Don Bosco, concentrandosi particolarmente sul supporto ai bambini in difficoltà in Nigeria e Ucraina.

Il concerto, nato nel 1993 nell’Aula Paolo VI in Vaticano, continua la sua missione di unire l’eccellenza musicale alla solidarietà. Papa Francesco ha incontrato gli artisti in udienza privata, sottolineando il valore della musica come strumento di unità e speranza, in perfetta sintonia con lo spirito natalizio che pervade l’intero evento.

Nel panorama dei film natalizi 2024, la romantica commedia “Notting Hill” porta una ventata di dolcezza e humor britannico su Rete 4. Questo classico moderno, che ha conquistato il pubblico mondiale, si è affermato come il film britannico di maggior successo della sua epoca.

La storia d’amore natalizia

La trama segue William Thacker, proprietario di una libreria di viaggi nel pittoresco quartiere londinese di Notting Hill, la cui vita viene stravolta dall’incontro con la famosa attrice americana Anna Scott. Un incontro casuale nella sua libreria si trasforma in una storia d’amore che sfida le differenze tra i loro mondi. La narrazione intreccia momenti di commedia brillante con tocchi di profonda emotività, creando un racconto che esplora i temi dell’amore, della fama e delle seconde possibilità.

Il cast stellare

Il film brilla grazie alle interpretazioni di Julia Roberts e Hugh Grant, supportati da un eccezionale cast di caratteristi britannici. Il successo della pellicola è testimoniato da numerosi riconoscimenti:

Tre nomination ai Golden Globe, incluse quelle per Miglior Film Commedia/Musical

Due candidature ai BAFTA

Vittoria di un British Comedy Award

Orario di trasmissione

Gli spettatori potranno godersi questa perla del cinema romantico su Rete 4 il 25 dicembre alle 21:15. La programmazione serale include anche “Love Actually – L’amore davvero” a seguire, creando una serata all’insegna del romanticismo britannico.

La pellicola, diretta da Roger Michell e scritta da Richard Curtis, ha una durata di 124 minuti e offre uno spaccato affascinante della Londra di fine anni ’90, con molte scene girate nella vera Portobello Road. La storia ha conquistato il pubblico grazie al suo mix di humor tipicamente britannico e momenti di autentica emozione, diventando un punto di riferimento nel genere delle commedie romantiche.

10 Film di Natale in TV da Non Perdere il 24, 25 e 26 Dicembre 2024

Il palinsesto natalizio si arricchisce con una storia magica che celebra il potere della speranza e dell’amore familiare. “Una tata magica”, film del 2009 diretto da Michael Scott, porta sugli schermi italiani un racconto che scalda il cuore durante le festività.

La trama del film natalizio

Seth Webster, un padre vedovo, si trova ad affrontare la sfida di crescere due gemelli di sei anni, Jason e Judd. Dopo una serie di tate che hanno abbandonato l’incarico, terrorizzate dal comportamento irrequieto dei bambini, nella vita della famiglia Webster fa il suo ingresso la misteriosa Mrs. Emily Merkle. Questa donna straordinaria, interpretata da Doris Roberts, si rivela essere molto più di una semplice governante.

I messaggi per la famiglia

Il film, tratto dal romanzo di Debbie Macomber, esplora temi universali che risuonano con spettatori di tutte le età:

La guarigione emotiva dopo una perdita

Il potere trasformativo dell’amore e della pazienza

L’importanza di aprire il cuore a nuove possibilità

Mrs. Merkle, con il suo approccio unico che combina fermezza e dolcezza, non solo riesce a conquistare i cuori dei gemelli ma diventa per loro una vera figura di riferimento, quasi una “nonna acquisita”. La sua presenza magica catalizza un processo di guarigione per l’intera famiglia, permettendo a Seth di ritrovare la speranza in un nuovo amore.

Quando vederlo in TV

Gli spettatori potranno godersi questa commedia natalizia su Italia 1 il 26 dicembre 2024 alle 21:30. Con una durata di 90 minuti, il film offre l’occasione perfetta per una serata in famiglia durante le festività natalizie. Come ricorda uno dei momenti più significativi del film attraverso le parole di Mrs. Merkle: “Bella sensazione ritrovare qualcosa di perso”, una frase che racchiude l’essenza di questa storia incantevole.

Canale 5 arricchisce la programmazione natalizia con un adattamento cinematografico che ha già conquistato il pubblico francese. “Il Conte di Montecristo” arriva in prima visione TV dopo aver registrato un notevole successo nelle sale francesi, dove è stato il secondo film più visto della stagione 2024.

Il nuovo adattamento del classico

Diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, questo nuovo adattamento del capolavoro di Alexandre Dumas ha dimostrato la sua forza al botteghino francese, incassando oltre 1,1 milioni di euro nella prima settimana di programmazione. La pellicola ha ottenuto recensioni entusiaste, conquistando un punteggio di 4,5 su 5 su Allociné e 8/10 su Rotten Tomatoes.

Il cast internazionale

Il film vanta un cast di prestigio che include:

Pierre Niney nel ruolo di Edmond Dantès, vincitore del Premio César per Yves Saint Laurent

Pierfrancesco Favino nei panni dell’Abate Faria, figura chiave nella trasformazione del protagonista

Un ensemble di talenti che include Bastien Bouillon, Laurent Lafitte e Anaïs Demoustier

La performance di Pierre Niney si distingue per l’intensità fisica e emotiva, mentre Favino, seppur in un ruolo più contenuto, lascia un’impronta indelebile come mentore di Dantès.

Prima visione TV

Canale 5 presenta questo evento cinematografico in due prime serate consecutive:

Giovedì 26 dicembre 2024

Venerdì 27 dicembre 2024

Il film si distingue per la sua accurata ricostruzione storica e la capacità di trasportare immediatamente lo spettatore in un’altra epoca. La produzione ha prestato particolare attenzione ai dettagli period, creando un’atmosfera avvolgente che rende giustizia al romanzo originale di Dumas.

La versione televisiva mantiene intatta la potenza narrativa che ha reso il film un successo nelle sale francesi, offrendo agli spettatori italiani l’opportunità di vivere questa storia intramontabile di vendetta e redenzione nel comfort delle proprie case durante le festività natalizie.

Twentyseven propone per il 26 dicembre un film che ha segnato la storia del cinema biografico. “La ricerca della felicità”, diretto da Gabriele Muccino, ha incassato oltre 307 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando un simbolo di perseveranza e speranza.

La storia vera dietro il film

La pellicola racconta la vera storia di Chris Gardner, un uomo che negli anni ’80 si trovò a vivere come senzatetto con suo figlio mentre inseguiva il sogno di diventare broker finanziario. Il vero Gardner, incontrato per caso un broker in un parcheggio di San Francisco nel 1981, decise di cambiare radicalmente la sua vita. Dopo aver ottenuto uno stage non retribuito presso Dean Witter, padre e figlio si trovarono costretti a dormire nei bagni della metropolitana e nei rifugi per senzatetto.

I temi universali

Il film affronta temi che risuonano profondamente con il pubblico:

La determinazione di fronte alle avversità

Il legame padre-figlio in circostanze estreme

La trasformazione del sogno americano in realtà

Will Smith, che ha ricevuto una nomination all’Oscar per questa interpretazione, ha stabilito una connessione profonda con il vero Chris Gardner, promettendogli: “Imparerò la tua storia e la racconterò”. La presenza del figlio Jaden Smith nel ruolo di Christopher aggiunge un’ulteriore dimensione di autenticità alla narrazione.

L’orario di programmazione

Gli spettatori potranno seguire questa storia emozionante su Twentyseven il 26 dicembre alle 21:20, con una durata di 149 minuti. Il film culmina con un cameo del vero Chris Gardner che incrocia lo sguardo di Will Smith, un momento che simboleggia il passaggio dal dolore al successo.

La trasformazione di Gardner da senzatetto a milionario non è solo una storia di successo finanziario, ma una testimonianza di come la determinazione e l’amore possano superare ogni ostacolo. Oggi Gardner è diventato un oratore motivazionale di fama mondiale, dimostrando che la vera ricerca della felicità passa attraverso la resilienza e il coraggio di credere nei propri sogni.

Vincenzo Salemme

La storica tradizione teatrale italiana si rinnova sul piccolo schermo con una nuova interpretazione di “Natale in Casa Cupiello”. Vincenzo Salemme porta in scena questo capolavoro di Eduardo De Filippo in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli il 26 dicembre 2024.

L’adattamento del classico di Eduardo

Questa nuova produzione rappresenta un omaggio al teatro italiano, con una macchina produttiva che coinvolge più di 40 persone tra tecnici e artisti. La regia televisiva, affidata a Barbara Napolitano, utilizza 10 telecamere per catturare ogni sfumatura della performance. Salemme ha scelto di avvicinarsi al testo con un approccio che bilancia il rispetto per la tradizione con una sensibilità contemporanea, stemperando la tensione drammatica con momenti di sottile ironia.

Il cast e la regia

Il cast riunisce talenti affermati del teatro italiano:

Vincenzo Salemme nel ruolo di Luca Cupiello

Antonella Cioli, Antonio Guerriero, Franco Pinelli

Fernanda Pinto, Oscarino Di Maio, Pina Giarmanà

La produzione si arricchisce delle musiche di Nicola Piovani, creando un’atmosfera che esalta sia i momenti drammatici che quelli più leggeri.

La tradizione teatrale in TV

L’opera vanta una ricca storia di adattamenti televisivi. La prima versione RAI risale al 15 gennaio 1962, seguita dalla memorabile edizione del 1977 con Eduardo De Filippo stesso. Questa nuova interpretazione si inserisce in questa tradizione, portando però una prospettiva fresca che esplora le dinamiche familiari con uno sguardo contemporaneo.

La scelta di trasmettere lo spettacolo in diretta rappresenta una sfida produttiva significativa, ma permette di mantenere intatta la magia del teatro dal vivo. Come sottolinea Salemme: “Non è teatro in tv, ma teatro & tv”, evidenziando l’unicità di questa produzione che fonde due linguaggi artistici.

L’opera affronta temi universali come le fragilità dei rapporti familiari e le dinamiche umane, raccontando una storia che, nonostante sia ambientata a Napoli, parla a spettatori di ogni regione. La produzione mantiene l’essenza del testo originale pur rendendolo accessibile a un pubblico contemporaneo, dimostrando come i classici del teatro italiano possano continuare a emozionare nuove generazioni di spettatori.

Titolo Canale Data Orario Genere Note Principali Una Poltrona per Due Italia 1 24 Dicembre Prima serata Commedia Tradizione natalizia dal 1997, versione restaurata in 4K Il Volo – Natale ad Agrigento Canale 5 24 Dicembre Prima serata Concerto Registrato al Tempio della Concordia con orchestra e coro Luca Rai 3 24 Dicembre 21:20 Animazione Film Pixar ambientato in Italia, sulla Riviera ligure Miracolo nella 34ª Strada Italia 1 25 Dicembre 21:30 Commedia Remake del 1994 con Richard Attenborough Concerto di Natale Canale 5 25 Dicembre Prima serata Concerto 32ª edizione con artisti nazionali e internazionali Notting Hill Rete 4 25 Dicembre 21:15 Commedia romantica Con Julia Roberts e Hugh Grant Una Tata Magica Italia 1 26 Dicembre 21:30 Commedia Film del 2009 con Doris Roberts Il Conte di Montecristo Canale 5 26 Dicembre Prima serata Drammatico Prima visione TV, con Pierre Niney e Pierfrancesco Favino La Ricerca della Felicità Twentyseven 26 Dicembre 21:20 Biografico Con Will Smith, basato su una storia vera Natale in Casa Cupiello Rai 1 26 Dicembre Prima serata Teatro In diretta con Vincenzo Salemme

Conclusione

La programmazione televisiva italiana del periodo natalizio 2024 offre uno spettacolo ricco e variegato per tutti i gusti. Dal tradizionale appuntamento con “Una Poltrona per Due” agli eventi musicali come il concerto de Il Volo dalla Valle dei Templi, passando per prime visioni come “Il Conte di Montecristo” e classici intramontabili come “Miracolo nella 34ª strada”.

Gli spettatori potranno scegliere tra animazione Pixar, commedie romantiche, concerti dal vivo e persino teatro in diretta. Questa selezione di programmi rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e novità, permettendo alle famiglie italiane di vivere la magia delle feste attraverso storie che parlano di speranza, amore e rinascita.

La qualità delle produzioni, unita alla varietà dei generi proposti, garantisce intrattenimento di alto livello per spettatori di ogni età. Dai più piccoli agli adulti, ciascuno troverà il proprio momento speciale davanti allo schermo durante queste festività natalizie.