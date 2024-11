X Factor 2024: il 7 novembre su Sky la serata dance con Tananai e il ritorno di Sarafine

La terza puntata dei Live Show di X Factor 2024 si preannuncia come un’esplosione di energia e ritmo, con una serata interamente dedicata alla dance music che andrà in onda giovedì 7 novembre alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW. Lo show Sky Original, prodotto da Fremantle, promette di trasformare l’X Factor Arena in una pista da ballo mozzafiato.

La competizione si intensifica

Il talent show continua a tenere incollati gli spettatori dopo le prime eliminazioni, con i quattro giudici – Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi – pronti a guidare i propri talenti in una sfida sempre più avvincente. La conduttrice Giorgia orchestrerà la serata con il suo inconfondibile stile, mantenendo alto il ritmo dello spettacolo.

Le assegnazioni della serata: un viaggio nella storia della dance

Team Achille Lauro

Lorenzo Salvetti si cimenterà con l’intramontabile “Non succederà più”, evergreen della “coppia più bella del mondo” Claudia Mori e Adriano Celentano

si cimenterà con l’intramontabile “Non succederà più”, evergreen della “coppia più bella del mondo” Claudia Mori e Adriano Celentano Les Votives porteranno una versione personale di “You Make Me Feel (Mighty Real)” di Sylvester, pietra miliare della discomusic

porteranno una versione personale di “You Make Me Feel (Mighty Real)” di Sylvester, pietra miliare della discomusic I PATAGARRI faranno rivivere la leggenda dei Bee Gees con “Stayin’ Alive”

Team Jake La Furia

Francamente reinterpreterà “L’amour Toujours”, hit mondiale del “Capitano” Gigi D’Agostino

reinterpreterà “L’amour Toujours”, hit mondiale del “Capitano” Gigi D’Agostino EL MA si confronterà con l’icona Madonna nella sua irresistibile “Hang Up”

si confronterà con l’icona nella sua irresistibile “Hang Up” The Foolz daranno nuova vita a “Hot Stuff”, capolavoro di Donna Summer

Team Manuel Agnelli

Mimì proporrà una versione particolare di “I Will Survive” (nella versione dei Cake), l’inno di Gloria Gaynor

proporrà una versione particolare di “I Will Survive” (nella versione dei Cake), l’inno di Danielle continuerà il suo viaggio nel cantautorato italiano con la trascinante “Salirò” di Daniele Silvestri

continuerà il suo viaggio nel cantautorato italiano con la trascinante “Salirò” di PUNKCAKE si confronteranno con il carisma di Rod Stewart in “Do Ya Think I’m Sexy”

Team Paola Iezzi

LOWRAH, unica concorrente rimasta dopo l’eliminazione di Pablo Murphy, porterà sul palco “All That She Wants” degli Ace Of Base, hit degli anni ’90

Gli ospiti speciali della serata

Il ritorno di Tananai

La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Tananai, uno dei cantautori più innovativi e apprezzati del panorama musicale italiano. L’artista presenterà una performance esclusiva creata appositamente per X Factor del suo nuovo album “CALMOCOBRA“, che ha già conquistato la vetta delle classifiche FIMI/gfk sia degli album che dei vinili. Il suo successo è confermato dal tour nei palasport italiani, con date sold out a Milano e un calendario che si estenderà fino al 3 dicembre.

L’opening di Sarafine

Ad aprire la serata con un’esplosione di energia sarà SARAFINE, vincitrice dell’edizione 2023, che tornerà sul palco che l’ha vista trionfare per una performance speciale in perfetta sintonia con il tema dance della serata.

Il formato della competizione

La serata si articolerà in due manche di cover, dove i concorrenti dovranno dimostrare la loro versatilità nel panorama dance. Al termine delle esibizioni, i due artisti meno votati si sfideranno nel temuto ballottaggio finale, con i giudici chiamati a prendere la decisione finale.

Contenuti extra e dietro le quinte

Prima della diretta, l’Ante Factor condotto da Gianluca Gazzoli offrirà uno sguardo privilegiato sul backstage, con interviste esclusive e momenti inediti. Per i fan più accaniti, il Daily di X Factor 2024 va in onda dal lunedì al venerdì alle 19:20 su Sky Uno e NOW, permettendo di seguire il percorso dei concorrenti e il lavoro dei giudici durante la settimana.