X Factor 2024, la terza serata dei Live tra colpi di scena e l’eliminazione di El Ma

Una serata ricca di sorprese

La terza puntata dei Live di X Factor ha regalato al pubblico momenti indimenticabili. Con la conduzione di Giorgia, lo show in onda su Sky Uno e in streaming su NOW giovedì 7 novembre 2024 ha visto i giudici Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furia guidare i propri talenti attraverso performance emozionanti e colpi di scena.

Apertura speciale e momenti di ilarità

La serata si è aperta con un’ospite d’eccezione: Sarafine, vincitrice della precedente edizione, che ha presentato il suo nuovo singolo “Control Freak“, in uscita il 15 novembre. Un momento particolarmente divertente ha visto protagonisti Paola Iezzi e Achille Lauro in un siparietto con un guinzaglio dorato, terzo “accessorio” dopo il frustino e le manette delle puntate precedenti. La scena ha strappato risate al pubblico, soprattutto quando Jake La Furia ha scherzosamente commentato: “Se lo porti a fare la spesa così ci viene volentieri“.

L’ospite d’onore

La serata è stata impreziosita dalla presenza di Tananai, definito da Giorgia il “Golden boy” della musica italiana. L’artista ha presentato il suo nuovo album, definendolo quello “della maturità” e sottolineando la sua crescita artistica degli ultimi due anni.

Momenti di tensione e performance memorabili

Un momento particolarmente acceso ha visto i Punkcake protagonisti di un’esibizione provocatoria, con Damiano che si è esibito in body leopardato, scatenando reazioni contrastanti tra i giudici. Manuel Agnelli ha ammesso, quasi controvoglia: “Mi fa schifo dirvi che mi siete piaciuti e che sono fiero di voi“, mentre Achille Lauro ha applaudito alla performance ricordando le sue esibizioni passate.

Il verdetto finale: una novità assoluta

La vera svolta della serata è arrivata con il ballottaggio finale tra Danielle (team Agnelli) ed El Ma (team La Furia). Per la prima volta nella storia del programma, Achille Lauro ha optato per il “Tilt“, un televoto flash che ha lasciato al pubblico la decisione finale. “Sono due mondi completamente differenti, ma per una questione di correttezza devo mandare tutto in ’tilt’ e far scegliere al pubblico“, ha spiegato il giudice.

Il verdetto del pubblico ha decretato l’eliminazione di El Ma, che ha salutato il palco con eleganza: “È stato un onore cantare qua. Spero di diventare una pop star“.