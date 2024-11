X Factor 2024: doppia eliminazione shock nella quarta puntata dei Live del 14 novembre. The Foolz e Danielle lasciano il talent

La quarta serata dei Live di “X Factor 2024” si è rivelata particolarmente intensa, con due eliminazioni che hanno scosso il pubblico e i social. Il talent show di Sky Uno, condotto da Giorgia, ha visto l’uscita di scena dei The Foolz nella prima manche e di Danielle dopo un acceso ballottaggio finale con Lowrah.

La serata si è aperta con un tocco di teatralità grazie a Paola Iezzi, che si è presentata vestita da diavolo con tanto di corna rosse, simboleggiando “l’inferno della doppia eliminazione”. Al suo fianco, gli altri giudici Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro hanno assistito alle performance dei nove concorrenti in gara.

La prima manche ha visto i concorrenti esibirsi con i loro cavalli di battaglia, in una rapida successione di 15 minuti senza commenti della giuria. La tensione è stata momentaneamente alleggerita da un simpatico siparietto nato da una dichiarazione d’amore dal pubblico per Manuel Agnelli, che ha scatenato una serie di battute tra i giudici.

La prima eliminazione shock

Il verdetto del televoto ha decretato l’eliminazione dei The Foolz, scatenando polemiche sui social media. La reazione del gruppo è stata particolarmente accesa, tanto che Jake La Furia, loro coach, è rimasto visibilmente scosso, limitandosi a commentare: “Non voglio dire altro, è meglio così.”

La seconda manche e il ballottaggio finale

Nella seconda parte della serata, le esibizioni hanno visto momenti di grande intensità:

Lorenzo Salvetti ha impressionato con la sua performance

ha impressionato con la sua performance Danielle ha conquistato la standing ovation di Agnelli con “Fegato, fegato spappolato”

ha conquistato la standing ovation di Agnelli con “Fegato, fegato spappolato” Mimì ha emozionato con “La sera dei miracoli”, nonostante problemi alle corde vocali

ha emozionato con “La sera dei miracoli”, nonostante problemi alle corde vocali I Punkake hanno sorpreso con un’esibizione in costume da spermatozoi

Il momento più teso della serata è arrivato con il ballottaggio finale tra Danielle e Lowrah. La situazione si è complicata quando Achille Lauro ha espresso la sua volontà di salvare la squadra di Paola Iezzi, scatenando la reazione di Manuel Agnelli: “Non siamo all’ippodromo, non ci sono cavalli. Abbiamo davanti dei musicisti, con una loro dignità. Della gara non me ne frega niente.”

La votazione dei giudici si è così conclusa:

Manuel Agnelli: elimina Lowrah

Paola Iezzi: elimina Danielle

Jake La Furia: elimina Danielle

Achille Lauro: elimina Lowrah

Il “Tilt” finale ha lasciato la decisione al pubblico, che ha scelto di eliminare Danielle, decretando così la seconda eliminazione della serata.