X Factor 2024 Hell Factor: doppia eliminazione e ospiti negramaro giovedì 14 novembre su Sky e NOW

Giovedì 14 novembre arriva su Sky e in streaming su NOW uno degli episodi più attesi e intensi di X Factor 2024: la puntata speciale “Hell Factor”. Questo quarto appuntamento con i Live Show, in diretta dalle ore 21:15, promette emozioni e tensione grazie a una doppia eliminazione che metterà alla prova gli artisti in gara e i loro giudici. In un crescendo di sfide, questa serata rappresenta un punto cruciale della competizione per Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, ciascuno deciso a portare i propri talenti alla vittoria.

Un percorso senza respiro: la serata Hell Factor

L’Hell Factor di X Factor è un evento imperdibile, una tradizione consolidata dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Questa puntata speciale sarà caratterizzata da ritmi serrati e momenti di alta tensione, in cui i concorrenti si confronteranno con un doppio rischio di eliminazione. La conduzione, come sempre, sarà nelle mani di Giorgia, che gestirà i tempi dello show, guidando artisti e pubblico attraverso questa intensa sfida.

La serata si apre con un’esibizione a catena chiamata “giostra”, durante la quale tutti i concorrenti si presenteranno uno dopo l’altro, eseguendo ciascuno il proprio cavallo di battaglia. Al termine di questo primo round, ci sarà una rapida eliminazione, con un concorrente che lascerà immediatamente la gara. La tensione salirà ancora nella seconda manche, che vedrà una nuova esibizione in cui tutti gli artisti rimasti si esibiranno in cover scelte dai rispettivi giudici. I due meno votati accederanno al ballottaggio finale, lasciando la decisione conclusiva ai giudici.

I brani assegnati dai giudici per la seconda manche

Ogni giudice ha selezionato brani iconici per i propri talenti, scegliendo accuratamente canzoni che possano mettere in luce la personalità e le abilità vocali dei concorrenti. Ecco gli abbinamenti per la seconda manche, in caso gli artisti superino la prima eliminazione:

Achille Lauro ha assegnato alla sua squadra: Lorenzo Salvetti canterà “Me so ‘mbriacato” di Mannarino , un pezzo di grande impatto emotivo. Les Votives porteranno “La Canzone Nostra”, successo di Mace feat. Blanco & Salmo , pezzo che è diventato un classico moderno. I PATAGARRI omaggeranno George Gershwin con una versione di “Summertime”, brano leggendario del repertorio jazz.

ha assegnato alla sua squadra: Jake La Furia ha scelto: Francamente eseguirà la hit mondiale “Blinding Lights” di The Weeknd , canzone che ha dominato le classifiche globali. The Foolz si esibiranno con “Niente Canzoni D’Amore”, uno dei brani più famosi di Marracash con Federica Abbate .

ha scelto: Manuel Agnelli ha optato per un repertorio classico e rock: Mimì porterà “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla , brano che richiede sensibilità e interpretazione. Danielle si esibirà su “Fegato, fegato spappolato” di Vasco Rossi , canzone intramontabile del rock italiano. PUNKCAKE canteranno “Mi Ami?” dei CCCP , pezzo iconico dell’alternative italiano.

ha optato per un repertorio classico e rock: Paola Iezzi ha scelto per LOWRAH l’intensa “Someone You Loved” di Lewis Capaldi, canzone struggente e impegnativa, amatissima dal pubblico di tutto il mondo.

Un’ospitata esclusiva: i negramaro all’X Factor Arena

X Factor 2024 Hell Factor: doppia eliminazione e ospiti negramaro giovedì 14 novembre su Sky e NOW

L’appuntamento di giovedì 14 novembre sarà impreziosito dalla presenza dei negramaro, ospiti speciali della serata. La band presenterà in anteprima il nuovo album “FREE LOVE”, in uscita il prossimo 22 novembre, e regalerà al pubblico la prima esecuzione del nuovo singolo “Marziani”. Questa speciale esibizione sarà uno dei momenti clou della serata, rendendo ancora più imperdibile questo episodio di X Factor.

Dietro le quinte: l’Ante Factor e il Daily

Il dietro le quinte del programma è un altro elemento chiave che permette al pubblico di vivere più da vicino l’esperienza dei concorrenti. Gianluca Gazzoli guiderà l’Ante Factor dal backstage, offrendo uno sguardo esclusivo sull’immediata vigilia dello show, tra emozioni e preparativi. Inoltre, ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 19:20 su Sky Uno e in streaming su NOW, va in onda il Daily di X Factor 2024, che permette di seguire il lavoro quotidiano dei giudici e dei concorrenti, dagli allenamenti alle reazioni a caldo subito dopo i Live. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi appieno nel mondo di X Factor.

Aspetti salienti dell’Hell Factor

La serata Hell Factor è uno dei momenti più discussi e seguiti di ogni edizione di X Factor. Ecco alcuni motivi per non perderselo:

Doppia eliminazione : la doppia uscita dalla gara rende la puntata estremamente competitiva e tesa, con un ritmo incalzante che tiene il pubblico incollato allo schermo.

: la doppia uscita dalla gara rende la puntata estremamente competitiva e tesa, con un ritmo incalzante che tiene il pubblico incollato allo schermo. Giostra dei cavalli di battaglia : il formato della giostra permette di vedere i concorrenti esibirsi senza interruzioni, dando modo a ciascuno di mostrare il proprio talento in una prova impegnativa.

: il formato della giostra permette di vedere i concorrenti esibirsi senza interruzioni, dando modo a ciascuno di mostrare il proprio talento in una prova impegnativa. Brani iconici per la seconda manche : ogni giudice ha selezionato canzoni rappresentative, offrendo agli artisti l’opportunità di dimostrare la propria versatilità e adattabilità.

: ogni giudice ha selezionato canzoni rappresentative, offrendo agli artisti l’opportunità di dimostrare la propria versatilità e adattabilità. Ospiti d’eccezione: la presenza dei negramaro rende la serata ancora più speciale, con un’anteprima esclusiva che sarà un vero e proprio evento per tutti i fan della band e della musica italiana.

Con l’Hell Factor, X Factor 2024 entra nel vivo, offrendo una serata ricca di emozioni, musica e talento. Il tutto arricchito dall’energia dei negramaro e dalla conduzione di Giorgia, che farà da guida in questa corsa verso la finale. Una puntata che promette spettacolo, suspence e performance indimenticabili.