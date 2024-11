Volkswagen Tera: nuove indiscrezioni sulla piccolissima SUV

Sul mercato sudamericano, stando alle indiscrezioni, debutterà la futura Volkswagen Tera. Rappresenterà l’inedita SUV di piccolissime dimensioni della Casa di Wolfsburg, gemella della nuova Skoda Kylaq destinata al mercato indiano.

Infatti, misurerà anch’essa esattamente 399 centimetri in lunghezza. Non è esclusa la versione europea della nuova Volkswagen Tera, il cui debutto potrebbe essere in programma nel corso dell’autunno del 2025. Affiancherà la più grande T-Cross, nonché la SUV coupé Taigo.

Sul mercato europeo, la prossima Volkswagen Tera dovrebbe essere proposta solo con il motore a benzina 1.0 TSI nelle declinazioni da 95 CV, 115 CV e 130 CV di potenza. Sarà previsto l’abbinamento con il cambio manuale a cinque marce o il cambio automatico a doppia frizione DSG a sei rapporti, più la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V.