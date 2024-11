Volkswagen introduce in Italia il nuovo Tayron, il SUV di dimensioni generose che si distingue per spazio, comfort e tecnologia avanzata. Con una lunghezza di circa 4,8 metri e una capacità fino a 7 passeggeri, il Tayron è pensato per chi cerca praticità e stile senza compromessi. A partire da 45.900 euro, questo veicolo si colloca come alternativa ideale per famiglie numerose e avventurieri, posizionandosi tra il noto Touareg e la Tiguan nella gamma SUV del brand.

gli interni del Tayron

Estetica e comfort ai massimi livelli

Esternamente, il Volkswagen Tayron sfoggia linee eleganti e decise, fari LED con firma luminosa e il logo illuminato, dettagli che lo rendono immediatamente riconoscibile anche al buio. Gli interni, disponibili con finiture premium, riflettono un design sofisticato e curato nei materiali, come l’ArtVelours Eco e il legno a poro aperto. I sedili posteriori permettono una configurazione comoda per lunghe tratte, mentre il bagagliaio di ben 885 litri offre spazio sufficiente per ogni esigenza.

Cinque allestimenti per ogni esigenza

Volkswagen Tayron 2025: prestazioni e comfort nel nuovo SUV a 7 Posti

Il Tayron è disponibile in cinque varianti di allestimento: Life, Edition Plus, Elegance, R-Line e R-Line Plus. Già dalla versione base, Life, il Tayron offre funzionalità essenziali e comfort, ma le versioni superiori, come Edition Plus e R-Line Plus, offrono un equipaggiamento ancora più completo per chi desidera il massimo in termini di dotazioni, inclusi il Park Assist Pro, il sistema Keyless Entry & Go e vernici metallizzate.

Modello Prezzo Base Dotazioni Esclusive Life €45.900 Fari LED, sistema Keyless Entry & Go, Park Assist Pro Edition Plus €46.100 Vernice metallizzata, luci IQ.Light, bagagliaio elettrico, tecnologie avanzate di serie Elegance €47.800 Materiali premium ArtVelours Eco, legno a poro aperto, illuminazione interna avanzata R-Line €50.000 Dettagli sportivi esclusivi, sospensioni avanzate, volante sportivo R-Line Plus €51.000 Tetto panoramico, vetri oscurati, Park Assist Pro, interni premium

Motorizzazioni versatili e potenti

Le motorizzazioni disponibili per il Tayron includono una mild hybrid 1.5 eTSI da 150 CV, che utilizza un sistema a 48 V per ridurre i consumi, due varianti di ibrido plug-in eHybrid che raggiungono rispettivamente 204 e 272 CV, con un’autonomia elettrica WLTP fino a 121 km, e due motori diesel TDI da 150 CV e 193 CV. Quest’ultimo, abbinato alla trazione 4MOTION, offre una capacità di traino fino a 2,5 tonnellate.

Tecnologie di guida e sicurezza

Il Tayron è equipaggiato con una gamma di sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, come il cruise control adattivo ACC, il sistema di mantenimento della corsia Lane Assist, e il sistema di frenata di emergenza automatica Front Assist. Inoltre, tra le tecnologie avanzate figurano il Park Assist Plus, l’Exit Warning per evitare l’apertura accidentale delle portiere e il DCC Pro per il controllo del telaio. Il pacchetto opzionale include anche un potente impianto audio da 700 watt firmato Harman-Kardon e l’assistente vocale IDA con integrazione ChatGPT.

Arrivo in concessionaria e prenotazioni

Disponibile per la prenotazione immediata, il Volkswagen Tayron arriverà nelle concessionarie italiane a febbraio 2025. Questo SUV rappresenta un’opzione versatile per chi cerca un veicolo robusto e avanzato per la famiglia o per il tempo libero, con dotazioni che uniscono tecnologia, comfort e un’estetica che non passa inosservata.