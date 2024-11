Verso Napoli-Roma: storia, statistiche e record del “Derby del Sole”

Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, la classifica inizia a comporsi per il reale valore delle squadre e da questa emergono pregi, difetti, criticità e potenzialità delle squadre impegnate a conquistare un posto tra le grandi del campionato. E così si fanno ancora più interessanti anche i big match della massima Serie italiana, tra questi il cosiddetto derby del sole, tra Napoli e Roma. In programma il 24 novembre 2024 la sfida Napoli-Roma offre diversi spunti di discussione con le due squadre che stanno vivendo due momenti oggettivamente diversi, poiché il Napoli è impegnato a lottare per la testa della graduatoria e dovendo far fronte alla lotta con l’Inter ma anche con l’Atalanta, mentre i giallorossi sono alla ricerca di una faticosa salita da metà classifica per raggiungere un posto che possa valere la partecipazione ad una delle prossime coppe europee per club.

La situazione attuale del Napoli

Iniziamo dalla squadra di casa e prendiamo a livello esemplificativo il percorso fatto nelle prime undici giornate. Il Napoli in estate ha rivoluzionato la propria situazione ingaggiando Antonio Conte per la panchina e facendo diversi acquisti interessanti, come Romelu Lukaku, Scott McTominay e David Neres. Scelte che al momento stanno pagando, eccome, perché in campionato nelle prime undici giornate il Napoli ha conquistato la testa della classifica con 25 punti, grazie ad 8 vittorie, un solo pareggio e 2 sconfitte, ma soprattutto facendo 18 gol a fronte di soli 8 incassati.

La situazione attuale della Roma

Nello stesso periodo la Roma, che ha dovuto far fronte all’esonero di Daniele De rossi, al cui posto è arrivato l’ex Torino Ivan Juric, ha colto 13 punti con sole 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Una situazione difficile per la Roma che deve far fronte anche ai suoi impegni di Europa League. Ma mentre in campionato i giallorossi navigano in cattive acque, la situazione sembra relativamente tranquilla in Europa League, dove i capitolini restano comunque una delle compagini più temibili: le scommesse sull’Europa League palesano infatti che i giallorossi restano stabilmente nella top 5 delle squadre candidate alla vittoria finale.

Le statistiche di Napoli-Roma

Ma tornando allo scontro diretto tra le due squadre, i dati e le statistiche storiche tra le due formazioni dicono che ci sono ben 153 precedenti nel massimo campionato italiano, che hanno visto 53 vittorie dei giallorossi, 48 quelle dei partenopei, mentre 52 sono stati i pareggi. In particolare, visto che si gioca allo stadio Maradona di Napoli, le statistiche in casa dei partenopei dicono che su 77 gare di Serie A, 34 volte ha vinto il Napoli, 19 la Roma mentre 24 sono stati i pareggi. Qualche curiosità in più riguarda i record della sfida dove la vittoria del Napoli con il massimo scarto si è avuta in tre occasioni: nel campionato 1971-1972, in quello 1980-1981 e 2020-2021, dove il Napoli ha battuto la Roma per 4-0. Tra le vittorie più significative della Roma, invece, è da ricordare quella del campionato 1958-1959 quando i capitolini vinsero con il risultato di 8-0. Tra i pareggi più spettacolari, invece, è degno di nota quello giocato in Serie A nel campionato 2007-2008, il cui risultato finale fu di 4-4.