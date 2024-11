Verissimo su Canale 5: un weekend di emozioni e storie con Silvia Toffanin il 2 e 3 novembre

La puntata di sabato 2 novembre: musica, cinema e storie d’amore

Silvia Toffanin inaugura il weekend di Canale 5 alle 16.30 con un parterre di ospiti d’eccezione. La musica italiana fa da protagonista con la presenza di Arisa, che presenterà in esclusiva “Canta ancora”, colonna sonora del toccante film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Ad accompagnarla, il giovane protagonista della pellicola Samuele Carrino, per raccontare questa straordinaria collaborazione artistica.

Una festa per la musica italiana

Il salotto di Verissimo si trasforma in una celebrazione della musica italiana con gli 80 anni di Fausto Leali, voce inconfondibile del nostro panorama musicale e attualmente impegnato come capo-squadra in “Io Canto Generation”. Un’occasione per ripercorrere una carriera costellata di successi e momenti indimenticabili.

Talenti e amori in studio

Il pomeriggio prosegue con Virginio, che dal palco di “Amici” ha costruito una carriera solida fino al suo ultimo singolo “Amarene”. Spazio poi all’amore con Diandra e Valerio, protagonisti dell’edizione autunnale di “Temptation Island”, pronti a raccontare i risvolti della loro storia dopo l’esperienza nel programma.

Emozioni e serie tv

La puntata si arricchisce con la presenza di Patrizia Pellegrino, in studio con l’amata mamma Elena per un momento di grande tenerezza. Chiudono il pomeriggio gli attori Çağla Demir e Rüzgar Aksoy, volti amatissimi della serie “Endless Love”, rispettivamente nei ruoli di Banu e Tarik.

La puntata di domenica 3 novembre: amicizia, arte e famiglia

La domenica di Verissimo, in onda alle 16.00, si apre celebrando un sodalizio artistico straordinario: i vent’anni di collaborazione tra Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. I due conduttori, pronti a tornare insieme al timone della nuova edizione di “Zelig”, condivideranno ricordi e aneddoti di questo lungo percorso comune.

Storie di coraggio e rinascita

Un momento di profonda riflessione vedrà protagonista Arianna David, ex Miss Italia, che aprirà il suo cuore raccontando la lunga battaglia contro l’anoressia, in un’intervista che promette di toccare corde profonde e lanciare un importante messaggio di speranza.

Il ritorno di due grandi amiche

La reunion di Katia e Valeria porta una ventata di allegria nel pomeriggio di Canale 5. Le due artiste, pronte a tornare insieme a teatro, racconteranno questo nuovo capitolo della loro collaborazione artistica. Spazio anche alla danza con Eleonora Abbagnato, che ripercorrerà i traguardi raggiunti come direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Nuovi volti e ritratti di famiglia

Per la prima volta nel talk show, Deborah Lettieri si racconterà nel suo nuovo ruolo di professoressa di ballo di “Amici”. Il pomeriggio si chiude con un ritratto di famiglia speciale: Orietta Berti apre le porte del suo mondo più intimo, ospite con i figli Omar e Otis per un momento di grande tenerezza familiare.