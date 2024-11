Verissimo 9 e 10 novembre su Canale5: tutti gli ospiti del weekend con Silvia Toffanin

Gli ospiti di sabato: tra politica, spettacolo e ricordi familiari

Silvia Toffanin torna negli studi di Verissimo con un doppio appuntamento imperdibile su Canale5. Sabato 9 novembre, alle 16.30, il salotto televisivo più amato del weekend si apre con un’intervista esclusiva a Stefania Craxi, che presenta il suo libro “All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti“, dedicato al rapporto con il padre Bettino.

Volti noti dello spettacolo e reality

La puntata prosegue con il ritorno di Diletta Leotta, affiancata da Ludovica Frasca, prima eliminata del reality “La Talpa – Who is the mole“. Un momento speciale sarà dedicato alle figlie del compianto attore Giuliano Gemma: Vera e Giuliana condivideranno ricordi e aneddoti del padre.

Anniversari e nuove gioie

Spazio anche ai festeggiamenti per i cinquant’anni di Alessia Merz e all’amore di Edoardo Vianello con la moglie Elfrida. Chiude la puntata Teresanna Pugliese, ex protagonista di “Uomini e Donne”, che presenterà il suo secondogenito Gioele.

Gli ospiti di domenica: storie di famiglia e autobiografie

La domenica, alle 16.00, si apre con Claudio Amendola, protagonista della seconda stagione de “Il Patriarca” e autore del suo primo libro autobiografico. Seguito da Al Bano, che presenterà la sua intensa autobiografia “Il sole dentro“.

Cinema e legami familiari

Ornella Muti, icona del cinema italiano, sarà ospite insieme al nipote Akash. Un momento toccante sarà dedicato al riavvicinamento tra Walter Zenga e il figlio Andrea, accompagnati da Rosalinda Cannavò, neo mamma della piccola Camilla.

Storie di fratelli e amori

Il programma si chiude con l’intenso legame tra i fratelli Francesca e Filippo De André e le novità sentimentali di Gemma Galgani, protagonista storica di “Uomini e Donne”.