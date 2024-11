Verissimo, 16 e 17 novembre su Canale 5: da Sophie Kinsella a Salvatore Esposito, tutti gli ospiti del weekend

Il popolare talk show del weekend di Canale 5 torna con un doppio appuntamento ricco di ospiti internazionali, storie emozionanti e testimonianze toccanti. Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e non solo.

Gli Ospiti di Sabato 16 Novembre

Il primo appuntamento, in onda alle 16.30, si apre con un’intervista esclusiva alla celebre scrittrice Sophie Kinsella. L’autrice di trentatré best seller internazionali presenterà il suo ultimo romanzo “Cosa si prova“, dove condivide per la prima volta la sua personale battaglia contro il cancro.

Spazio poi al mondo del beauty e dei social con Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeUp, che si racconterà tra vita professionale e privata.

Tra gli altri ospiti della puntata:

Eleonora Cecere , con un’intervista ritratto che ripercorre la sua carriera da “Non è la Rai” al “Grande Fratello”

Rozsa, moglie di Rocco Siffredi

Dalila Di Lazzaro, che presenterà al pubblico il suo compagno Manuel

, che presenterà al pubblico il suo compagno Matilde Brandi, con gli ultimi sviluppi della sua vita sentimentale

Gli Ospiti di Domenica 17 Novembre

La puntata domenicale, in onda alle 16.00, si aprirà con una testimonianza importante: quella di Chiara Balistreri, giovane donna che ha denunciato pubblicamente sui social la violenza subita dall’ex fidanzato e la sua paura di diventare vittima di femminicidio.

Il pomeriggio proseguirà con:

Salvatore Esposito , attore e scrittore di successo, che presenterà il suo nuovo romanzo “ Le streghe di Lourdes “

Il duo musicale padre-figlio composto da Sal Da Vinci e Francesco

Un'intervista doppia a Anna Pettinelli, professoressa di "Amici", insieme alla figlia Carolina

Le storie di Iva Zanicchi e della ballerina Francesca Tocca

Dove e Quando Vedere il Programma

“Verissimo” andrà in onda su Canale 5 sabato 16 novembre alle 16.30 e domenica 17 novembre alle 16.00. Il programma sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.