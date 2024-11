La dodicesima giornata di Serie A offre un interessante confronto al Penzo dove il Venezia ospita il Parma alle 15:00 di sabato 9 novembre. Una sfida che vede i lagunari alla ricerca della prima vittoria storica contro i ducali nel massimo campionato, in un match che si preannuncia ricco di spunti interessanti.

La maledizione gialloblù

I numeri raccontano di un vero e proprio tabù per i lagunari: il Venezia non è mai riuscito a battere il Parma in Serie A in sei precedenti confronti (2 pareggi, 4 sconfitte). Solo contro il Verona (sette) i veneti hanno disputato più partite senza mai assaporare il gusto della vittoria. La squadra di Di Francesco dovrà quindi sfatare questo sortilegio che dura da troppo tempo.

Il momento delle squadre

Venezia: la solidità del Penzo

Nonostante la sconfitta nell’ultimo turno contro l’Inter a San Siro, il Venezia sta vivendo un momento positivo, specialmente in fase realizzativa. Gli arancioneroverdi hanno già messo a segno 10 reti in 11 incontri, un bottino che non raggiungevano a questo punto della stagione dal lontano 1962/63 (16 gol). Particolarmente interessante la serie di risultati casalinghi: nelle ultime sette gare interne non hanno mai ripetuto lo stesso risultato (3 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte).

Parma: il dilemma trasferta

I ducali arrivano a questa sfida con un doppio volto: da un lato la sconfitta nell’ultimo turno contro il Genoa senza segnare, dall’altro una striscia di quattro pareggi consecutivi in trasferta. Un record che potrebbe diventare storico: mai il Parma ha inanellato cinque pareggi esterni consecutivi in Serie A.

Statistiche a confronto

StatisticaVeneziaParmaPunti persi da vantaggio1112Gol fatti in casa Pohjanpalo3-Vittorie negli scontri diretti04Gol fatti/subiti totali713

La sindrome della rimonta

Un dato accomuna le due squadre: sono le regine dei punti persi da situazione di vantaggio in questo campionato. Il Parma guida questa particolare classifica con 12 punti gettati al vento (di cui 7 in trasferta), seguito proprio dal Venezia a quota 11. Curiosamente, però, i lagunari non hanno mai subito rimonte al Penzo in questa stagione.

I protagonisti attesi

Il fattore Pohjanpalo

Joel Pohjanpalo si sta confermando un vero e proprio specialista delle partite casalinghe. L’attaccante finlandese ha realizzato tre delle sue quattro reti stagionali proprio al Penzo, confermandosi come il bomber più prolifico in casa considerando Serie A e B nelle ultime tre stagioni (28 reti).

La stella Man

Sul fronte opposto, Dennis Man si sta rivelando il vero trascinatore del Parma in questo avvio di stagione. Il romeno classe ’98 è il giocatore ducale che ha partecipato a più reti (5, con 3 gol e 2 assist) e, dopo l’assist contro la Juventus nell’ultima trasferta, cerca continuità lontano dal Tardini.

Le chiavi tattiche del match

L’importanza del primo vantaggio

Con due squadre che hanno dimostrato fragilità nel mantenere il vantaggio, il primo gol potrebbe non essere decisivo come in altre partite. Tuttavia, il Venezia al Penzo ha dimostrato di saper gestire meglio i vantaggi, non avendo mai subito rimonte tra le mura amiche in questa stagione.

La continuità cercata

Il Venezia punta a un risultato storico: vincere due partite consecutive in casa in Serie A, impresa che non riesce dal gennaio 2000, ai tempi della gestione Spalletti. Il Parma, dal canto suo, vuole evitare di restare a secco di gol per due partite consecutive, cosa che non accade dal periodo gennaio-febbraio 2021.

Le prospettive

La sfida si preannuncia equilibrata e ricca di spunti interessanti. Il Venezia cerca la prima storica vittoria contro i ducali e la continuità nei risultati casalinghi, mentre il Parma vuole mantenere l’imbattibilità al Penzo e trovare finalmente una vittoria dopo la serie di pareggi esterni.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/