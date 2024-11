Un nuovo linguaggio per il cibo: come viene ridefinita l’esperienza del gusto

Negli ultimi anni, l’universo del cibo è stato protagonista di una vera rivoluzione linguistica. Morato, uno dei brand italiani più innovativi nel settore della panificazione, lancia la campagna “Il pane fuori dagli schemi” per raccontare il cibo in modo nuovo e vicino alle nuove generazioni. Questa campagna introduce termini come “aperitivizza”, “colaziona” e “spuntina”, coniando espressioni che ridefiniscono i momenti di consumo e promuovono uno stile di vita incentrato su gusto e creatività.

Cibo e lingua: un nuovo modo di comunicare

Il cibo è molto più che nutrimento: è cultura, socialità, sperimentazione. Negli ultimi anni, sono entrati nel vocabolario quotidiano termini come “foodie”, “apericena” e “brunch”, che esprimono una vera e propria filosofia di vita legata al piacere di condividere esperienze gastronomiche. Questo linguaggio innovativo, influenzato anche dai social media, permette alle persone di raccontare il proprio rapporto con il cibo in modo unico e creativo.

Morato e il Vocabolario del Gusto

Con la sua nuova campagna, Morato interpreta il desiderio delle nuove generazioni di rompere gli schemi e comunicare attraverso il linguaggio del gusto. Silvia Raffaello, Marketing Director di Morato Group, sottolinea: “Il cibo è espressione culturale e identitaria. Con il nostro vocabolario, vogliamo creare conversazioni significative attorno al cibo, portando sul mercato termini freschi e capaci di rispecchiare le nuove tendenze.”

Anna Barbagiovanni, Marketing Manager, aggiunge: “Con questa campagna vogliamo raccontare il pane in modo creativo, parlando a chi vede ogni momento come un’opportunità per sperimentare.” Le espressioni “aperitivizza”, “colaziona” e “spuntina” diventano così parte di un linguaggio più vicino alla realtà e alla filosofia del brand, che promuove il pane come veicolo di emozioni e scoperte.

Top 10 dello slang alimentare

In questo contesto, Morato ha identificato una lista delle dieci espressioni più usate dalle nuove generazioni, che evidenziano come il linguaggio continui a evolversi: