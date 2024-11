Tu si que vales 2024: domani su Canale 5 la finale con 16 talenti pronti a stupire

La lunga attesa sta per terminare. Domani, sabato 16 novembre 2024, andrà in onda in prima serata su Canale 5 l’attesissima finale di “Tu si que vales“, uno degli show più amati dal pubblico italiano. Dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios di Roma, sedici straordinari artisti si contenderanno il prestigioso montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro.

I Conduttori e la Location

A guidare questa emozionante serata finale sarà il consolidato trio composto da:

Giulia Stabile

Alessio Sakara

Martin Castrogiovanni

che accompagneranno il pubblico attraverso le performance dei finalisti.

Il Meccanismo di Voto

Il pubblico da casa avrà il potere decisionale finale attraverso diverse modalità di voto:

SMS al numero 477.000.4

Piattaforma web WittyTV

App WittyTV

App Mediaset Infinity (disponibile su smartphone, smart TV e decoder abilitati)

Gli spettatori potranno esprimere la propria preferenza indicando il codice o il nome dell’artista prescelto.

La Competizione Parallela

Un’ulteriore sfida renderà la serata ancora più avvincente: la proclamazione del vincitore della Scuderia di Gerry Scotti, un circuito parallelo dove tre eccentrici talenti si contenderanno un premio speciale.

Il Percorso verso la Finale

I sedici finalisti hanno conquistato questo traguardo attraverso un percorso caratterizzato da:

Performance innovative

Talento straordinario

Capacità di emozionare

Originalità artistica

Ogni concorrente ha dovuto superare le severe valutazioni della giuria e conquistare il favore del pubblico per raggiungere questa fase decisiva della competizione.

La Produzione

Il programma, che si è confermato ancora una volta come uno dei format di maggior successo del palinsesto Mediaset, è prodotto da Fascino P.G.T., con la curatela di Doriana Patanè e la regia affidata a Stefano Carriero.

Dove e Quando Vedere la Finale

L’appuntamento con la finale di “Tu si que vales” è fissato per domani, sabato 16 novembre in prima serata su Canale 5. Lo spettacolo sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, permettendo agli spettatori di non perdere neanche un momento di questa emozionante serata conclusiva.