Tokyo si conferma una delle destinazioni più affascinanti al mondo per un viaggio in famiglia, offrendo un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. La metropoli giapponese, con le sue strade sicure, una segnaletica sempre più accessibile ai visitatori internazionali e un sistema di trasporti capillare ed efficiente, permette di esplorare senza preoccupazioni le sue infinite attrazioni.

Tokyo 2025: viaggio nella capitale delle meraviglie, tra arte immersiva ed esperienze per tutta la famiglia

L’evoluzione dell’arte immersiva: teamLab Planets si rinnova

Il museo multimediale teamLab Planets TOKYO DMM si prepara a una trasformazione epocale che promette di ridefinire l’esperienza artistica interattiva. Da gennaio 2025, questo spazio unico nel suo genere – dove i visitatori camminano a piedi nudi nell’acqua fondendosi con installazioni floreali – si espanderà del 50%, introducendo dieci nuove opere d’arte rivoluzionarie.

Tra le novità più attese spicca Athletics Forest, uno spazio che reinventa il concetto di attività fisica trasformandola in arte. Qui i visitatori potranno esplorare il mondo attraverso il movimento, saltando su sfere e superfici rimbalzanti in un ambiente che fonde perfettamente esercizio fisico e creatività. Altrettanto innovativo è Future Park, un progetto che abbraccia il concetto di creazione collaborativa, dove ogni visitatore diventa artista interagendo con gli altri per dar vita a opere d’arte uniche.

Il successo di teamLab Planets è testimoniato dai numeri: nato come installazione temporanea nel luglio 2018 a Toyosu, ha recentemente stabilito il Guinness World Record come museo più visitato al mondo dedicato a un singolo gruppo artistico, registrando oltre 2,5 milioni di visitatori nell’anno fiscale 2023/24. Un successo tale da convincere la direzione a estendere l’apertura almeno fino alla fine del 2027.

Un viaggio nel mondo in miniatura

Nella suggestiva baia di Ariake, il Museo delle Miniature SMALL WORLDS offre un’esperienza unica nel suo genere. Con i suoi 7.000 metri quadrati di superficie, rappresenta uno dei più grandi musei di miniature dell’Asia, dove nove aree tematiche ospitano diorami che riproducono fedelmente scenari degli anime più amati, da Evangelion a Sailor Moon.

L’aspetto più innovativo del museo è la possibilità di creare miniature personalizzate: grazie a scanner 3D all’avanguardia, famiglie intere possono realizzare piccole riproduzioni di se stesse, dipingendole poi personalmente in divertenti laboratori creativi. Un’attività che unisce tecnologia e manualità, perfetta per stimolare la creatività dei più piccoli.

TOKYO SKYTREE: dove il cielo incontra la terra

Impossibile non rimanere affascinati dalla TOKYO SKYTREE, la torre di trasmissione autoportante più alta del mondo che si staglia nel cielo della capitale. I suoi osservatori a 350 e 450 metri d’altezza offrono panorami mozzafiato che, nelle limpide giornate invernali, si estendono fino al maestoso Monte Fuji.

Ma SKYTREE è molto più di un punto panoramico. Il complesso Tokyo Solamachi alla sua base è un vero paradiso dello shopping e dell’intrattenimento, con 300 tra negozi e ristoranti. Qui i fan della cultura pop giapponese trovano il loro paradiso, tra boutique dedicate ai personaggi dello Studio Ghibli, dei Pokémon, di Hello Kitty e di Ultraman. L’offerta culturale si arricchisce con un planetario all’avanguardia, un acquario spettacolare e il fascinante Postal Museum Japan, che racconta l’eccellenza giapponese nei servizi postali.

Tra tradizione e futuro: le esperienze uniche

La modernità si fonde con la tradizione nel cuore di Tokyo. Mentre il REDº TOKYO TOWER offre il più grande parco giochi digitale del Giappone, con l’innovativa attrazione ROBOT FIGHT dove i visitatori possono pilotare veri esoscheletri robotici, la Ninja Trick House vicino a Shinjuku permette di immergersi nella cultura dei leggendari guerrieri giapponesi, imparando l’arte del lancio dello shuriken e le tecniche della spada.

Per gli appassionati di treni – e quale bambino non lo è? – il Keio Rail Land offre un’esperienza unica: qui si può non solo giocare con trenini in miniatura, ma anche provare l’emozione di guidare un vero treno dalla cabina di comando, gestendo le porte e i comandi proprio come un macchinista professionista.

Questa commistione di antico e moderno, di tecnologia e tradizione, rende Tokyo una destinazione unica al mondo, capace di offrire esperienze educative e di intrattenimento che rimangono impresse nella memoria di grandi e piccini. Un luogo dove ogni angolo nasconde una nuova avventura e dove l’unica difficoltà sta nello scegliere cosa fare prima.