This is me: Silvia Toffanin celebra i talenti di Amici in prima serata su Canale 5

Un viaggio emozionante attraverso le storie di successo nate dal talent show “Amici” sta per approdare su Canale 5. Dal 20 novembre Silvia Toffanin condurrà “This is me“, tre serate evento che celebrano i talenti che hanno trasformato il loro sogno in realtà.

Un racconto di successi italiani

Il programma, prodotto da Fascino PGT per Mediaset, si propone di ripercorrere le storie più significative dei talenti emersi da “Amici”, raccontando:

Gli esordi nel programma

L’evoluzione artistica

I successi raggiunti

I progetti futuri

Un parterre d’eccezione

Lo studio si trasformerà in un salotto d’elite dove si alterneranno personalità che hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico italiano e internazionale. Artisti che oggi rappresentano l’eccellenza nella:

Musica

Danza

Cultura

La squadra creativa

Il programma si avvale di professionisti di primo piano:

Direzione artistica: Stephane Jarny

Regia: Andrea Vicario

Cast artistico curato da Friends&Partners

La presenza di Silvia Toffanin alla conduzione garantisce quella miscela di professionalità ed empatia che ha già conquistato il pubblico di “Verissimo”, mentre la direzione artistica di Jarny promette uno spettacolo di alto livello visivo ed emotivo.

Lo show si preannuncia come una celebrazione del talento italiano, un viaggio attraverso storie di determinazione e successo che hanno contribuito a plasmare il panorama artistico nazionale. “This is me” non sarà solo un programma di intrattenimento, ma una testimonianza di come i sogni, con impegno e dedizione, possono trasformarsi in realtà.

Per tre mercoledì consecutivi, il prime time di Canale 5 si trasformerà in un palcoscenico dove il talento, la passione e il successo si fonderanno in un racconto coinvolgente e ispiratore, guidato dalla sensibilità di Silvia Toffanin.