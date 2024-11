The Voice Kids torna su Rai 1 dal 15 novembre: nuova stagione con Antonella Clerici e grandi sorprese

La magia del talent show dedicato alle giovani voci italiane sta per tornare sul piccolo schermo. The Voice Kids, il format che celebra i talenti canori tra i 7 e i 14 anni, inaugura la sua terza edizione venerdì 15 novembre alle 21.30 su Rai 1.

La conduzione e il team

Al timone della trasmissione ritroviamo la carismatica Antonella Clerici, affiancata da una giuria d’eccezione che vede confermati i coach della precedente edizione:

Loredana Bertè

Arisa

Gigi D’Alessio

Clementino

Il format e le novità

Quest’anno il programma si arricchisce con un’importante novità: quattro puntate dedicate alle Blind Auditions, le caratteristiche “audizioni al buio” che rappresentano il cuore pulsante del format. Durante queste selezioni, i coach ascolteranno i concorrenti dandogli le spalle, lasciandosi guidare esclusivamente dalla voce.

Gli strumenti a disposizione dei coach

Ogni coach potrà utilizzare due strumenti strategici:

Il “ Super Pass “: garantisce l’accesso diretto alla finale per un talento eccezionale

“: garantisce l’accesso diretto alla finale per un talento eccezionale Il “Super Blocco“: impedisce ad altri coach di selezionare un concorrente

La struttura della competizione

Ogni team sarà composto da nove concorrenti:

Un talento selezionato con il Super Pass accederà direttamente alla finale

Otto concorrenti si sfideranno per conquistare i tre posti disponibili per team nella finale

Gli ospiti speciali

La prima puntata vedrà la partecipazione di Simone Grande, vincitore della scorsa edizione, che presenterà la sua hit “Pigiama Party” prima di rappresentare l’Italia al Junior Eurovision Song Contest di Madrid (in onda su Rai 2 e RaiPlay il 16 novembre alle 17.50).

La produzione

Il programma è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, basato sul format internazionale The Voice creato da John de Mol. La regia è affidata a Sergio Colabona.

Dove vedere il programma

In diretta: ogni venerdì in prima serata su Rai 1

On demand: su RaiPlay

All’estero: su Rai Italia

Contenuti extra: clip delle esibizioni e momenti salienti disponibili in tempo reale su RaiPlay

La finale andrà in onda venerdì 20 dicembre in prima serata su Rai 1, dove il pubblico in studio decreterà il vincitore della terza edizione.