Teo Mammucari debutta a teatro con “Appuntamento al buio”: un viaggio ironico nell’amore

Teo Mammucari si prepara a conquistare il palcoscenico teatrale con “Appuntamento al buio“, un monologo intimo e divertente che debutterà il 15 novembre al Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina, dando il via a un tour nazionale che toccherà i principali teatri italiani.

Un racconto personale tra risate e riflessioni

Lo showman, forte di quasi trent’anni di carriera televisiva, porta in scena una storia d’amore autobiografica che racconta l’incontro tra un famoso conduttore e una giovane donna brasiliana. Un viaggio emotivo che attraversa tutte le fasi di una relazione: dal colpo di fulmine alla separazione, passando per la paternità.

La filosofia dello spettacolo

“Sarà capitato anche a voi” è il mantra che attraversa lo show, una frase che Mammucari usa per creare un legame immediato con il pubblico. Come spiega l’artista: “Le risate del pubblico confermano ed esaltano e, come una carezza, placano e coccolano l’anima. Sono risate amare che liberano i conflitti irrisolti con noi stessi, regalandoci verità nascoste che a volte non vogliamo vedere”.

Un progetto ambizioso

Lo spettacolo, prodotto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzioni e scritto e diretto dallo stesso Mammucari, promette di mostrare una nuova sfaccettatura del popolare conduttore, mescolando:

Momenti di pura comicità

Riflessioni personali

Gag esilaranti

Istanti di profonda emozione

Il calendario del tour

Lo spettacolo toccherà le principali città italiane in un tour che si estenderà fino alla primavera:

15 novembre – Teatro D’Annunzio Latina

– Teatro D’Annunzio 29 novembre –Teatro Villoresi Monza (MI)

–Teatro Villoresi 7 dicembre – Teatro Nuovo Velletri (RM)

– Teatro Nuovo 3 gennaio – Teatro ai Colli Padova

– Teatro ai Colli 4 gennaio – Teatro Nuovo Verona

– Teatro Nuovo 8 gennaio – Teatro Manzoni Milano

– Teatro Manzoni 22 gennaio – Teatro Brancaccio Roma

– Teatro Brancaccio 31 gennaio – Teatro di Varese

– Teatro di 8 febbraio – Teatro Celebrazioni Bologna

– Teatro Celebrazioni 26 febbraio – Teatro Gioiello Torino

– Teatro Gioiello 6 marzo – Teatro del Popolo Colle Val D’Elsa (SI)

– Teatro del Popolo 7 marzo – Teatro Cartiere Carrara Firenze

– Teatro Cartiere Carrara 15 marzo – Teatro Traiano Terracina (LT)

– Teatro Traiano 29 marzo – Teatro Europa Aprilia (LT)

– Teatro Europa 18 aprile – Teatro Acacia Napoli

Con questo nuovo progetto, Teo Mammucari si mette alla prova in una dimensione più intima e personale, trasformando la sua esperienza di vita in uno spettacolo che promette di far ridere e riflettere, confermando la sua versatilità artistica in questa nuova avventura teatrale.