Tale e Quale Show, trionfa Amelia Villano: la settima puntata nel segno di LP

Una serata di grandi performance

Ieri sera, nel tradizionale appuntamento del venerdì di Rai Uno, Tale e Quale Show ha regalato al pubblico la penultima puntata di questa edizione. Il talent condotto da Carlo Conti si avvia verso il gran finale, ma prima di conoscere il vincitore assoluto, ha offerto ancora una volta uno spettacolo ricco di emozioni e colpi di scena.

La giuria, composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, affiancati per l’occasione da un ospite d’eccezione come Massimo Lopez, ha valutato le performance dei dieci concorrenti in gara, mentre il pubblico partecipava attivamente attraverso i social.

Le esibizioni che hanno fatto la differenza

La serata ha visto il trionfo di Amelia Villano, che ha conquistato il primo posto grazie a un’interpretazione praticamente perfetta di LP. Un’esibizione sostenuta da un trucco straordinario ma soprattutto da una voce che è riuscita a replicare fedelmente quella della cantautrice originale. Con questa vittoria, la Villano si candida seriamente per il successo finale del programma.

Sul podio anche Thomas, secondo classificato con una convincente interpretazione di Morten Harkett degli A-ha, e Verdiana nei panni di Anna Oxa. Ma il momento più memorabile della serata è stato regalato da Roberto Ciufoli che, in coppia con Pino Insegno, ha dato vita a un’esilarante versione dei Ricchi e Poveri.

Il numero dei Ricchi e Poveri

L’esibizione di Ciufoli e Insegno merita un capitolo a parte. I due artisti hanno ricreato il famoso momento dell’ultimo Sanremo, presentandosi legati da un enorme fiocco rosso. Un numero iniziato “col botto” – letteralmente – quando Ciufoli è scivolato sulle scale trascinando con sé il compagno, in una gag che ha scatenato l’ilarità generale. La performance ha ricevuto una standing ovation dal pubblico e ha fatto impazzire i social, rappresentando anche una gradita reunion per gli ex membri della Premiata Ditta, con Tiziana Foschi presente in platea.

Gli altri momenti salienti

Particolarmente apprezzata la presenza di Massimo Lopez, che nei pochi minuti a sua disposizione ha regalato momenti di alta comicità, specialmente nelle sue interazioni con Malgioglio. La sua breve apparizione ha fatto emergere quanto la televisione senta la mancanza di un artista del suo calibro.

Lo stesso Malgioglio si è confermato protagonista anche in questa puntata, presentandosi con un outfit ispirato al Lago dei Cigni che ha alimentato innumerevoli battute dei colleghi giurati, creando quello show nello show che è ormai un marchio di fabbrica del programma.

La nota dolente

Meno riuscita l’esibizione di Carmen Di Pietro che, insieme ad Alba Parietti, ha proposto una versione delle gemelle Kessler caratterizzata più dalla confusione che dalla sincronia. Un numero che ha chiuso la classifica di serata, ma che apre curiosità per la prossima puntata, quando la Di Pietro dovrà cimentarsi nell’imitazione proprio di Cristiano Malgioglio.

La classifica finale

La serata si è conclusa con questa graduatoria:

Amelia Villano Thomas Verdiana Simone Annichiarico Roberto Ciufoli Kelly Joyce (ex aequo con Giulia Penna) Massimo Bagnato Feisal Bonciani Justin Mattera Carmen Di Pietro

Con la finale ormai alle porte, i giochi per la vittoria sono più aperti che mai.