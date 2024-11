Tale e quale show finale: chi vincerà l’edizione 2024? In onda l’8 novembre su Rai 1

La quattordicesima edizione del celebre show di Carlo Conti sta per giungere al termine con un’ultima puntata che promette di unire spettacolo e beneficenza.

Una finale all’insegna della solidarietà

Il gran finale di Tale e Quale Show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda venerdì 8 novembre alle 21.30 su Rai 1. La serata non sarà solo dedicata alla proclamazione del vincitore, ma avrà anche un importante risvolto benefico: il premio di 30.000 euro sarà infatti devoluto all’AIRC per sostenere la ricerca sul cancro, un gesto significativo che si inserisce nella settimana dedicata alla raccolta fondi per questa importante causa.

I protagonisti e la classifica provvisoria

La situazione di classifica vede attualmente al comando Verdiana, seguita a breve distanza da Feisal Bonciani e Kelly Joyce. Tuttavia, i pochi punti di differenza tra i concorrenti lasciano presagire possibili sorprese nell’ultima puntata. Nell’ultimo appuntamento, è stata Amelia Villano a brillare particolarmente, conquistando la vittoria di puntata grazie a una magistrale interpretazione di LP in “Lost on you“, performance che ha letteralmente incantato pubblico e giuria.

Le performance della serata finale

Accompagnati dagli arrangiamenti musicali curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, gli artisti si esibiranno dal vivo cercando di replicare al meglio le peculiarità vocali e le movenze dei grandi nomi della musica nazionale e internazionale. Simone Annicchiarico si cimenterà con il repertorio di Elton John, mentre Massimo Bagnato interpreterà le melodie di Drupi. Thomas Bocchimpani affronterà la sfida di imitare Michael Bublé, e Feisal Bonciani renderà omaggio al leggendario Ray Charles.

La serata proseguirà con Kelly Joyce nelle vesti di Sade, Justine Mattera che interpreterà Cyndi Lauper, e Giulia Penna alle prese con il repertorio di Alexia. Roberto Ciufoli si trasformerà in Adriano Celentano, mentre Amelia Villano tenterà il bis con Loredana Bertè. Verdiana, attuale leader della classifica, si confronterà con il repertorio di Mina, e infine Carmen Di Pietro sorprenderà tutti interpretando Cristiano Malgioglio.

Un team di esperti per uno show d’eccellenza

A valutare le performance ci sarà una giuria d’eccezione composta da tre pilastri dello spettacolo italiano. Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio metteranno a disposizione la loro esperienza e sensibilità artistica per giudicare le esibizioni dei concorrenti. Ad arricchire ulteriormente il parterre di giurati, si unirà come quarto giudice speciale Paolo Bonolis, che con la sua proverbiale arguzia contribuirà a rendere ancora più avvincente la serata finale.

Dietro le quinte, un team di professionisti lavora instancabilmente per perfezionare ogni aspetto delle performance. I vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella guidano i concorrenti nell’arduo compito di riprodurre le voci dei grandi artisti, mentre l’actor coach Emanuela Aureli cura nei minimi dettagli la gestualità e le movenze sceniche. Un lavoro minuzioso che ha contribuito al successo del programma, confermandolo leader indiscusso del venerdì sera con numeri record anche nelle interazioni social.

Il pubblico da casa avrà come sempre un ruolo fondamentale: attraverso i social ufficiali del programma, potrà esprimere le proprie preferenze, contribuendo a determinare l’esito finale di questa quattordicesima edizione.