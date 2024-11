Un’emozionante finale ha coronato Verdiana Zangaro come vincitrice di Tale e Quale Show 2024, nella serata conclusiva andata in onda su Rai 1 venerdì 8 novembre.

Una serata di grande spettacolo

Il gran finale del programma condotto da Carlo Conti ha regalato al pubblico uno show memorabile, impreziosito dalla presenza di Paolo Bonolis come quarto giudice speciale, che si è unito alla giuria composta da:

Giorgio Panariello

Alessia Marcuzzi

Cristiano Malgioglio

L’ironia di Bonolis

Il celebre conduttore Mediaset ha portato la sua proverbiale verve comica, non risparmiando battute sagaci. Particolarmente divertente il suo riferimento al “blackface” rivolto a Conti, oltre agli scambi di battute con Malgioglio, protagonista come sempre per i suoi outfit eccentrici e i suoi aneddoti surreali.

I momenti salienti

L’imitazione più attesa

Uno dei momenti più esilaranti della serata è stata l’interpretazione di Carmen Di Pietro nei panni proprio di Cristiano Malgioglio, performance che ha scatenato l’ilarità del pubblico e dei giudici.

La vittoria di Verdiana

Il momento più atteso è arrivato con la proclamazione della vincitrice. Verdiana Zangaro ha conquistato il primo posto con una straordinaria interpretazione di Mina, superando la talentuosa Kelly Joyce, seconda classificata con una convincente performance nei panni di Sade.

Il trionfo di Verdiana corona un percorso di grande crescita artistica, confermando il suo straordinario talento nell’arte dell’imitazione e nell’interpretazione vocale.

Tale e quale show 2024: Verdiana Zangaro trionfa con l'imitazione di Mina nell'ultima puntata dell'8 novembre

Tale e Quale Show, la classifica finale

Verdiana: 503 punti Kelly Joyce: 470 punti Feisal Bonciani: 446 punti Amelia Villano: 444 punti Giulia Penna: 407 punti Thomas: 390 punti Simone Annichiarico: 367 punti Massimo Bagnato: 360 punti Roberto Ciufoli: 297 punti Justine Mattera: 285 punti Carmen Di Pietro: 193 punti

I vincitori delle passate edizioni di Tale e quale show

Verdiana Zangaro ha trionfato nel 2024, mentre l’anno precedente era stato Luca Gaudiano a conquistare il titolo. Nel 2022, Antonino Spadaccino si era distinto per la sua versatilità, e nel 2021 il trio dei Gemelli di Guidonia aveva incantato il pubblico. Pago, vincitore nel 2020, e Agostino Penna nel 2019, hanno entrambi lasciato il segno con interpretazioni emozionanti, così come Antonio Mezzancella nel 2018. Marco Carta, celebre anche per le sue vittorie precedenti in altri programmi, vinse nel 2017, seguito da Silvia Mezzanotte nel 2016 e Francesco Cicchella nel 2015, talentuoso imitatore e attore comico. Serena Rossi, attrice e cantante molto amata, ha conquistato il pubblico nel 2014, e prima di lei Attilio Fontana nel 2013 e Giò Di Tonno nel 2012. La prima edizione del 2011 fu vinta da Serena Autieri, che con la sua interpretazione lasciò il segno in questa gara di trasformismo.