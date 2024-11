SuperEnalotto: risultati dell’ultima estrazione (14 novembre) e analisi dettagliata

Il SuperEnalotto è una delle lotterie più popolari in Italia, attirando milioni di giocatori con la promessa di jackpot milionari. In questo articolo, esamineremo i risultati dell’ultima estrazione, forniremo un’analisi approfondita dei numeri estratti e offriremo consigli utili per i giocatori.

Risultati dell’ultima estrazione del SuperEnalotto

L’ultima estrazione del SuperEnalotto si è tenuta giovedì 14 novembre 2024. Ecco i numeri vincenti:

Combinazione vincente : 69 – 36 – 82 – 70 – 73 – 46

: 69 – 36 – 82 – 70 – 73 – 46 Numero Jolly : 26

: 26 Numero SuperStar: 84

Il jackpot in palio era di 30.900.000 euro.

Analisi dei numeri estratti

Analizzando la combinazione vincente, notiamo la presenza di numeri sia pari che dispari, con una distribuzione equilibrata. Ecco una suddivisione dettagliata:

Numeri pari : 36, 46, 70, 82

: 36, 46, 70, 82 Numeri dispari: 69, 73

Questa distribuzione è comune nelle estrazioni del SuperEnalotto, dove spesso si osserva un mix bilanciato tra numeri pari e dispari.

Vincite e distribuzione dei premi

Secondo i dati disponibili, non ci sono stati vincitori per la categoria “6” né per la categoria “5+1”. Tuttavia, ci sono state vincite nelle altre categorie:

5 punti : 2 vincitori, ciascuno con una vincita di 97.796,79 euro

: 2 vincitori, ciascuno con una vincita di 97.796,79 euro 4 punti : 441 vincitori, ciascuno con una vincita di 449,07 euro

: 441 vincitori, ciascuno con una vincita di 449,07 euro 3 punti : 17.199 vincitori, ciascuno con una vincita di 34,80 euro

: 17.199 vincitori, ciascuno con una vincita di 34,80 euro 2 punti: 285.714 vincitori, ciascuno con una vincita di 6,51 euro

In totale, sono stati assegnati 605.815 premi, per un totale di 4.236.866 euro vinti, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox.

Statistiche sui numeri più frequenti e ritardatari

Per i giocatori interessati alle statistiche, ecco alcune informazioni utili:

Numeri più frequenti : 85, 86, 6, 79, 55, 77

: 85, 86, 6, 79, 55, 77 Numeri ritardatari: 30, 10, 54, 15, 20, 38

Questi dati possono aiutare i giocatori a scegliere i numeri per le future estrazioni, anche se è importante ricordare che ogni estrazione è indipendente e le probabilità rimangono invariate.

Come verificare le proprie giocate

Per verificare se la propria giocata è vincente, è possibile utilizzare diversi metodi:

Online : Visitare il sito ufficiale del SuperEnalotto e inserire il codice della ricevuta nella sezione dedicata alla verifica delle vincite.

: Visitare il sito ufficiale del SuperEnalotto e inserire il codice della ricevuta nella sezione dedicata alla verifica delle vincite. App ufficiale : Scaricare l’app SuperEnalotto Verifica Vincite, disponibile per Android, iOS o HarmonyOS, e utilizzare la funzione di scansione del codice a barre della ricevuta.

: Scaricare l’app SuperEnalotto Verifica Vincite, disponibile per Android, iOS o HarmonyOS, e utilizzare la funzione di scansione del codice a barre della ricevuta. Ricevitorie: Recarsi presso una ricevitoria autorizzata e chiedere la verifica della giocata.

È fondamentale conservare la ricevuta di gioco, poiché è l’unico documento valido per la riscossione di eventuali premi.

Consigli per i giocatori

Ecco alcuni suggerimenti per chi desidera partecipare al SuperEnalotto:

Giocare responsabilmente : Stabilire un budget e non superarlo. Il gioco deve rimanere un’attività ricreativa.

: Stabilire un budget e non superarlo. Il gioco deve rimanere un’attività ricreativa. Evitare combinazioni comuni : Molti giocatori scelgono numeri basati su date di nascita o sequenze semplici. Optare per numeri meno comuni può aumentare le probabilità di non condividere il premio con altri vincitori.

: Molti giocatori scelgono numeri basati su date di nascita o sequenze semplici. Optare per numeri meno comuni può aumentare le probabilità di non condividere il premio con altri vincitori. Partecipare a sistemi: I sistemi permettono di giocare più combinazioni, aumentando le probabilità di vincita. Tuttavia, comportano un costo maggiore.

Conclusione

Il SuperEnalotto continua a essere una delle lotterie più amate in Italia, offrendo la possibilità di vincere premi significativi. È essenziale giocare con consapevolezza e informarsi sui risultati e le modalità di gioco. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è consigliabile consultare il sito ufficiale del SuperEnalotto.

