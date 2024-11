Top Streaming Italia: “Civil War” e “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” dominano le classifiche

Nel panorama dello streaming italiano, le ultime settimane hanno visto una netta preferenza per contenuti che spaziano dall’azione all’horror, passando per drammi di cronaca e documentari musicali. Secondo la classifica di JustWatch, aggiornata al periodo dal 28 ottobre al 3 novembre 2024, sono “Civil War” per i film e “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” per le serie TV a dominare le preferenze degli spettatori in Italia. Di seguito analizziamo le posizioni in dettaglio, con uno sguardo sui principali titoli che hanno catturato l’attenzione.

Film più visti in streaming in Italia

La classifica dei film più visti su piattaforme come Prime Video, Netflix, e altre, evidenzia un crescente interesse verso storie intense, spesso cupe, in linea con il periodo autunnale e la recente festività di Halloween.

1. Civil War

“Civil War” debutta direttamente al primo posto. Ambientato in un’America post-apocalittica sull’orlo del collasso, il film segue un gruppo di reporter mentre si addentrano in terre desolate e città distrutte da una guerra civile. Costretti a sopravvivere in condizioni estreme, questi giornalisti rischiano tutto per raccontare la verità, offrendo uno sguardo intenso e drammatico su un Paese devastato.

2. Terrifier

“Terrifier” riconquista la seconda posizione, risalendo di una posizione rispetto alla settimana precedente. Il film horror, che narra la storia di Art il Clown, un killer mascherato che terrorizza una piccola città americana durante Halloween, non smette di affascinare gli spettatori italiani.

3. Apocalisse Z – Inizio della fine

“Apocalisse Z – Inizio della fine” si posiziona terzo. Il film racconta la storia di Manel, un uomo che si barrica in casa per sfuggire a una malattia simile alla rabbia che ha trasformato il mondo in un incubo. In compagnia del suo gatto, Manel cerca di sopravvivere, ma presto si rende conto che dovrà uscire per trovare cibo e un rifugio più sicuro.

Classifica completa dei film in streaming:

Civil War

Terrifier

Apocalisse Z – Inizio della fine

Terrifier 3

Terrifier – L’inizio

Don’t Move

Terrifier 2

Time Cut

Immaculate – La prescelta

Challengers

Serie TV più viste in streaming in Italia

Anche la classifica delle serie TV riflette una varietà di generi e tematiche, con un interesse per documentari che trattano fatti di cronaca, storie musicali e ambientazioni noir.

1. Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883

In cima alla classifica delle serie TV troviamo “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”. Questa serie è dedicata al celebre gruppo musicale italiano formato da Max Pezzali e Mauro Repetto. Attraverso una narrazione che intreccia vita privata e carriera, la serie ripercorre la storia di un duo che ha segnato la cultura pop italiana degli anni ’90.

2. Qui non è Hollywood

“Qui non è Hollywood” occupa il secondo posto, ricostruendo il drammatico caso di cronaca della quindicenne Sarah Scazzi, scomparsa nel 2010. La serie offre uno sguardo profondo sul caso mediatico, esplorando le dinamiche familiari e le investigazioni che hanno coinvolto la cugina Sabrina e i genitori Michele e Cosima.

3. The Penguin

Al terzo posto si piazza “The Penguin”, una serie che segue le vicende di Oswald “Oz” Cobblepot, noto come Il Pinguino. Ambientata nel mondo oscuro e pericoloso di Gotham, dopo gli eventi del film “The Batman” di Matt Reeves, la serie esplora l’ascesa di questo complesso antieroe nel mondo criminale della città.

Classifica completa delle serie TV in streaming:

Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883

Qui non è Hollywood

The Penguin

Agatha All Along

Only Murders in the Building

From

Don’t Come Home

The Diplomat

La legge di Lidia Poët

Disclaimer – La vita perfetta

Conclusione

Questa settimana, le preferenze degli spettatori italiani sembrano orientarsi verso contenuti intensi, tra horror, cronaca e documentari musicali. “Civil War” e “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” rispecchiano la voglia di esplorare storie drammatiche e affascinanti, mentre altre pellicole e serie, come “Terrifier” e “The Penguin”, aggiungono un tocco di mistero e suspense che continua a catturare il pubblico. JustWatch si conferma un ottimo osservatorio per monitorare i trend di visione, evidenziando come le piattaforme di streaming offrano contenuti diversificati per ogni tipo di pubblico.