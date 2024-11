Sonia Aquino si racconta: dal teatro alla fiction ‘Storia di una famiglia perbene’, passando per Cannes

Dalla passione nata tra le mura domestiche ai set delle grandi produzioni televisive, Sonia Aquino si racconta in un’intervista esclusiva che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera. L’attrice, attualmente protagonista della fiction “Storia di una famiglia perbene 2” su Canale 5, ci apre le porte del suo mondo artistico, svelando retroscena inediti e condividendo le sue aspirazioni future. Dal red carpet di Cannes alle intense giornate sul set in Puglia, Sonia si rivela una donna determinata e istintiva, che ha fatto dell’autenticità la sua cifra distintiva nel panorama dello spettacolo italiano. Con la stessa passione che la animava da bambina quando organizzava recite ispirate a Eduardo De Filippo, oggi ci racconta il suo percorso professionale e i suoi sogni nel cassetto.

Sonia Aquino

Come è nata la tua passione per la recitazione e quando hai capito di poterne fare il tuo mestiere?

Da bambina organizzavo a casa recite, ispirate a De Filippo, con le mie amiche. A 15 anni portavo spettacoli e recital in giro per la Campania con un’associazione teatrale. Di mattina andavo a scuola e di pomeriggio facevo la modella e muovevo i primi passi come attrice. Poi al quarto anno di liceo ho partecipato ad un corto organizzato dalla scuola e lì è nato il mio amore per la macchina da presa.

Sei attualmente protagonista di una fiction su canale cinque “Una famiglia perbene 2” in ruolo forte e a tratti duro. Come ti sei preparata per interpretare questa donna così tenace?

Ho preso ispirazione dalle donne toste che ho conosciuto nel corso della mia vita, ne ho studiato il pensiero, il modo di parlare, la gestualità. Angelica cammina, come loro, col petto in fuori e con un costante atteggiamento di sfida nei confronti del mondo. Loro non chiedono pretendono.

Hai un aneddoto dal set che puoi raccontarci in esclusiva?

Abbiamo girato in Puglia sotto un sole tropicale e la produzione era sempre pronta a fornirci ghiaccio e ventilatori durante le pause. In una scena in cui dovevo correre mi accorgo che le mie scarpe con il tacco si erano allargate, era impossibile girare in quelle condizioni rischiavo di cadere! Allora la costumista (Magda Accolti Gil) senza pensarci un attimo ha afferrato un rotolo di scotch e mi ha praticamente incollato i piedi alle scarpe con 5 giri di nastro adesivo.

Qual è stato il rapporto con i tuoi colleghi sul set e con il regista?

Ottimo! Stefano Reali è un regista che ama i suoi attori e sa dirigerli e valorizzarli. Non sempre è facile capire cosa ha in mente e in quei casi bisogna fidarsi. C’è una stima reciproca e insieme abbiamo lavorato molto bene. Gli sono molto grata per avermi scelta e dato la possibilità di interpretare Angelica. Un ruolo che ho amato, è stato liberatorio. Con gli altri attori, grande feeling. Ci siamo supportati, ascoltati e divertiti dentro e fuori dal set!

Hai calcato la passerella di Cannes con un film “Tu chiamami Peter” da protagonista anni fa con le più grandi attrici internazionali. La sensazione vedendoti è di una donna risoluta e che ha fatto scelte mirate, cosa ti ha portato a fare questo?

L’istinto! Mio figlio mi fa notare spesso quanto io sia impulsiva. Ed è vero, scelgo solo ciò che sento affine, che può darmi o insegnarmi qualcosa. Non riesco a lavorare quando non c’è sintonia con i colleghi o se il ruolo non mi piace. Io lavoro con le mie emozioni, le metto al servizio del mio personaggio e per farlo bene devo avere un ambiente sereno, accogliente e creativo! Sul set, quando mi connetto con la mia vulnerabilità e mondo interiore, devo sentirmi al sicuro!

Quale personaggio della storia o contemporaneo ti piacerebbe interpretare?

Ci sono tre personaggi a cui sono particolarmente legata. Due sono reali, Eleonora Duse ed Anna Magnani. Due attrici inarrivabili, che hanno fatto scuola! L’altro è un personaggio di fantasia: Filumena Marturano di Eduardo. Aspetto di avere l’età giusta per poterla interpretare.