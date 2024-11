Sinner-Medvedev: la notte delle Finals tra matematica e primato

Jannik Sinner si prepara a una serata decisiva alle Nitto ATP Finals, dove la matematica gioca un ruolo quasi importante quanto il tennis. Il numero 4 del mondo, attualmente leader del girone Nastase dopo due vittorie scintillanti, affronta Daniil Medvedev in un match che potrebbe sancire non solo la qualificazione, ma anche il primato nel gruppo.

Le combinazioni per la qualificazione

La situazione per l’azzurro è decisamente favorevole: con un solo set vinto questa sera (match in programma alle 20:30) si garantirebbe l’accesso alle semifinali. L’unico scenario che potrebbe complicare il percorso di Sinner richiederebbe una peculiare concatenazione di eventi:

Vittoria in due set di Fritz contro De Minaur nel pomeriggio

contro nel pomeriggio Sconfitta in due set contro Medvedev

Una particolare combinazione di game che potrebbe comunque non bastare a eliminare l’italiano

In ogni caso, Sinner avrà il vantaggio di scendere in campo conoscendo già il risultato del match pomeridiano tra Fritz e De Minaur, potendo così calibrare la propria strategia per assicurarsi non solo la qualificazione, ma anche il primo posto nel girone.

La sfida televisiva

In una curiosa coincidenza di programmazione, Sinner si troverà a “competere” anche con la Nazionale di calcio, impegnata contro il Belgio alle 20:45. Un déjà-vu dopo il recente successo televisivo dell’azzurro, che domenica ha superato negli ascolti il big match Inter-Napoli, totalizzando 2.280.000 spettatori tra Rai 2 e Sky. Lo stesso Sinner ha però stemperato ogni polemica: “Quella tra il tennis e il calcio non deve essere una rivalità. Superare il calcio sarà impossibile, ma è bello vedere qualche bambino in più giocare a tennis”.

Il ribaltamento dei ruoli con Medvedev

Il confronto con Medvedev assume contorni particolarmente interessanti. Se fino a poco tempo fa il russo rappresentava una vera “bestia nera” per Sinner, gli equilibri si sono decisamente modificati nell’ultimo periodo. Il bilancio dei precedenti è ora in perfetta parità (7-7), con l’italiano che ha conquistato ben sette degli ultimi otto incontri ufficiali (otto su nove considerando anche l’esibizione in Arabia).

Il momento dei due giocatori appare significativamente diverso:

Sinner arriva all’incontro forte di due prestazioni convincenti

arriva all’incontro forte di due prestazioni convincenti Medvedev ha mostrato segnali di stanchezza e ha pubblicamente lamentato problemi con le palline del torneo

Le recenti dichiarazioni del russo sulle palline utilizzate nel torneo hanno fatto discutere: “Jannik e Carlos sono favoriti da queste palline. Sono gli unici che riescono a generare potenza con palle che si deteriorano e perdono velocità in aria”, aveva commentato già a Shanghai, ribadendo poi il concetto anche a Torino.

Nonostante questi elementi, Medvedev ha mostrato sprazzi di ottimo tennis alle Finals, pagando principalmente i passaggi a vuoto nel match contro Fritz. Tuttavia, l’arsenale tecnico-tattico di Sinner appare oggi più completo e variegato, mettendo il russo in difficoltà in diverse situazioni di gioco. Per qualificarsi, Medvedev dovrà raggiungere la perfezione contro un avversario che, da ex “vittima preferita”, si è trasformato in autentica spina nel fianco.