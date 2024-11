Scrapper: il film rivelazione del Sundance arriva su RaiPlay dal 16 novembre

Un esordio premiato nel cinema britannico

“Scrapper”, opera prima della regista inglese Charlotte Regan, approda in esclusiva su RaiPlay il 16 novembre. Il film ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali:

Young Audience Award agli European Film Award

British Independent Film Award for Breakthrough Producer

Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival (World Cinema Dramatic)

Una storia di resilienza e scoperta

La trama segue la vita di Georgie (Lola Campbell), dodicenne che vive da sola nella periferia londinese dopo la morte della madre. Per sopravvivere:

Ruba biciclette con l’amico Ali

Inganna i servizi sociali fingendo di vivere con uno zio

Mantiene una parvenza di normalità fino all’arrivo di Jason

L’incontro con il padre

Harris Dickinson (noto per Triangle of Sadness e A Murder at the End of the World) interpreta Jason, il trentenne padre di Georgie che irrompe improvvisamente nella sua vita. Il film esplora la complessa dinamica tra padre e figlia, tra diffidenza iniziale e tentativi di riavvicinamento.

L’ispirazione personale della regista

Charlotte Regan ha attinto dalla propria esperienza personale per la sceneggiatura:

La perdita di familiari in giovane età

Il background sociale simile alla protagonista

Il desiderio di mostrare una periferia londinese diversa

Una nuova prospettiva sociale

Il film offre uno sguardo innovativo sulla periferia, dipingendola non come luogo di disperazione ma come spazio di: