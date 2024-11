Scout Traveler: la fuoristrada non solo a propulsione elettrica

Oltreoceano è stata svelata la nuova Scout Traveler, erede della storica fuoristrada Scout del costruttore statunitense International Harvester. In arrivo nel corso del 2027, sarà proposta inizialmente nella versione a propulsione elettrica, anche in abbinamento alla tecnologia ibrida REV che prevede il motore a benzina come Range Extender.

Tuttavia, in vista del debutto anche sul mercato europeo, la nuova Scout Traveler potrebbe essere disponibile nella configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Grazie all’abbinamento tra il propulsore a benzina 3.0 Turbo V6 e l’unità elettrica dedicata, saranno previste le declinazioni da 470 CV e 545 CV di potenza complessiva.

La nuova Scout Traveler, sviluppata dal gruppo Volkswagen AG, misura 528 cm in lunghezza e 306 cm nel passo. Non è escluso che possa essere affiancata da altre fuoristrada gemelle, ovvero le più volte ipotizzate Volkswagen Iltis, Audi QX e Porsche Munga, anch’esse a propulsione elettrica o ibrida Plug-In Hybrid.