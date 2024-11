Sanremo Giovani 2024: ecco i primi tre finalisti verso il Festival

Il cammino verso il Festival di Sanremo 2025 ha preso ufficialmente il via con un format completamente rinnovato di “Sanremo Giovani“. La prima puntata, trasmessa martedì 12 novembre su Rai2 e Rai Radio2 dalla storica Sala A di via Asiago, ha segnato l’inizio di un percorso che promette di rivoluzionare il modo in cui vengono selezionate le Nuove Proposte per il palco più prestigioso della musica italiana.

Una Nuova Era per Sanremo Giovani

Sotto la guida esperta di Alessandro Cattelan, il programma si è trasformato in un vero e proprio talent show, abbandonando il formato tradizionale delle selezioni. Questa evoluzione rappresenta un cambiamento significativo nella storia del concorso, offrendo ai giovani artisti maggiori opportunità di mostrare il proprio talento attraverso più esibizioni e diverse fasi di selezione.

I Protagonisti della Prima Serata

La serata d’esordio ha visto trionfare tre artisti di grande talento:

Mazzariello con “Amarsi per lavoro” – una performance che ha colpito per originalità e profondità interpretativa

con “Amarsi per lavoro” – una performance che ha colpito per originalità e profondità interpretativa Mew con “Oh my god” – ex allieva di “Amici” che ha dimostrato una notevole maturità artistica

con “Oh my god” – ex allieva di “Amici” che ha dimostrato una notevole maturità artistica Tancredi con “Standing ovation” – altro volto noto di “Amici” che ha confermato il suo percorso di crescita

Le Aspettative Deluse

Non hanno superato il primo turno, nonostante performance di livello:

Synergy con “Fiamma” – un brano che ha mostrato potenziale ma non ha convinto pienamente la giuria

con “Fiamma” – un brano che ha mostrato potenziale ma non ha convinto pienamente la giuria Sidy con “Tutte le volte” – una proposta interessante che necessita di maggiore maturazione

con “Tutte le volte” – una proposta interessante che necessita di maggiore maturazione Angie con “Scorpione” – un’esibizione che non ha raggiunto le aspettative della commissione

Il Nuovo Meccanismo di Selezione

Il percorso verso Sanremo 2025 si articola in diverse fasi:

Fase Preliminare : 4 puntate settimanali su Rai2

: 4 puntate settimanali su Rai2 Struttura delle Serate : 6 artisti per puntata, 3 passano il turno

: 6 artisti per puntata, 3 passano il turno Semifinale : 12 artisti si contendono l’accesso alla finale

: 12 artisti si contendono l’accesso alla finale Finalissima: 8 talenti (6 dal percorso TV + 2 da Area Sanremo) per 4 posti al Festival

Il Ruolo di Area Sanremo

Area Sanremo mantiene la sua importanza strategica:

Concorso dedicato agli under 27

Organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica e dal Comune di Sanremo

Fornisce 2 dei finalisti che si contenderanno l’accesso al Festival

Rappresenta una via alternativa per i giovani talenti

La Commissione di Qualità

Una giuria di esperti valuta le performance:

Ema Stokholma – conduttrice radiofonica e televisiva

– conduttrice radiofonica e televisiva Carolina Rey – conduttrice e artista poliedrica

– conduttrice e artista poliedrica Manola Moslehi – voce storica di Radio2

– voce storica di Radio2 Enrico Cremonesi – direttore d’orchestra e arrangiatore

– direttore d’orchestra e arrangiatore Daniele Battaglia – conduttore radiofonico e musicista

Con il supporto esterno di:

Carlo Conti – storico conduttore televisivo

– storico conduttore televisivo Claudio Fasulo – Vicedirettore Intrattenimento Prime Time

Le Prospettive Future

Le prossime settimane si preannunciano ricche di sorprese:

18 artisti ancora da scoprire

Nuove proposte musicali di vari generi

Possibili rivelazioni inaspettate

Crescente tensione verso la finalissima

L’Importanza della Tradizione

Il programma, pur nel suo nuovo format, mantiene saldo il legame con la tradizione sanremese: