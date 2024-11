Sanremo Giovani 2024: Alessandro Cattelan guida la nuova generazione musicale verso il palco dell’Ariston

Da domani sera, martedì 12 novembre, prende il via su Rai 2 in seconda serata il nuovo capitolo di Sanremo Giovani 2024, trampolino di lancio per il Festival di Sanremo 2025. La conduzione è affidata ad Alessandro Cattelan, che il direttore artistico Carlo Conti ha scelto anche come volto del Dopofestival.

Il programma, che trova casa negli storici studi Rai di via Asiago, sarà trasmesso in simulcast su Rai Radio 2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli.

La commissione giudicante vedrà la presenza di Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi, Manola Moslehi, Carolina Rey ed Ema Stokholma, mentre Carlo Conti e Claudio Fasulo esprimeranno il loro voto fuori onda.

Durante la conferenza stampa, Cattelan ha offerto una riflessione profonda sul suo ruolo e sul Festival:

“La cosa più probabile è che Sanremo non lo farò mai. Penso che per fare Sanremo serve una persona molto brava e molto larga. Io so fare il mio lavoro, però sono un po’ di nicchia: essere di nicchia non significa essere sfigato. Significa fare una cosa con coerenza e rispetto verso me stesso. Vorrei uscire dall’equivoco che si faccia tutto in funzione di Sanremo”.

Il conduttore ha anche condiviso pensieri sul suo percorso professionale:

“L’etichetta di ‘conduttore giovane’? Non mi ci sento da tanto tempo giovane. Anche per quanto riguarda il mio lavoro non mi sento giovane: ho 23 anni di carriera e non sono mai stato disoccupato neanche un giorno”. Sulla sua partecipazione al programma ha aggiunto: “Quattro anni dopo aver lasciato X Factor mi è tornata la voglia di confrontarmi con un talent. È passato un sufficiente lasso di tempo”.

Carlo Conti ha dettagliato il processo di selezione:

“Abbiamo utilizzato una piattaforma dove ognuno di noi commissari ha votato con un voto da 1 a 5 le singole canzoni. Poi abbiamo sentito in presenza 46 artisti, dai quali ne abbiamo selezionati 24”. Sul contenuto delle canzoni ha precisato: “Non ci sarà solo l’amore rose e fiori nelle canzoni. Fra i Big ci sono dei microtemi piuttosto che i macrotemi” e ha aggiunto “L’importante è che non tutto il brano sia in dialetto”.

Ema Stokholma ha sottolineato l’attenzione alla parità di genere:

“Noi abbiamo lavorato individualmente su indicazione di Carlo. Io ho dato un’attenzione particolare alle ragazze, perché mi piacerebbe che uscisse anche qualche ragazza da Sanremo Giovani”.

Carolina Rey ha condiviso il suo approccio alla valutazione:

“Abbiamo dovuto valutare in base all’aspetto motivo e alla qualità dell’aspetto musicale. Sono molto grata di far parte di questa grande squadra”.

Daniela Battaglia ha offerto uno sguardo dal punto di vista radiofonico:

“Grazie Carlo per l’opportunità che ci hai dato. Siamo tutti radiofonici e siamo delle linee editoriali che ci vengono date abitualmente. Qui non sai mai se scegliere con il gusto della radio che rappresenti o scegliere con il tuo gusto personale. Io ho cercato di fare entrambe le cose. In radio a volte si finisce solo per trasmettere i grandi successi, dimenticandoci degli artisti emergenti”.

Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time, ha parlato della collocazione del programma:

“Le seconde serate di Rai 2 sono il posto giusto per sperimentare. Il risultato dipende dalla forza del risultato di prima serata. Questo progetto avrà la sua prosecuzione con un talent in prima serata che faremo il prossimo autunno”.

La semifinale del 10 dicembre selezionerà sei concorrenti che, insieme ai due provenienti da Area Sanremo, si contenderanno i quattro posti disponibili nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025. La serata finale, prevista per il 18 dicembre su Rai 1, vedrà la presenza sia di Cattelan che di Conti, con quest’ultimo che annuncerà anche i Big in gara il 2 dicembre al Tg1.

Tra i 24 concorrenti totali, nella prima serata si esibiranno Angie, Mazzariello, Mew, Sidy, Synergy e Tancredi. Gli altri artisti in gara includono Alex Wyse, Angelica Bove, Arianna Rozzo, Bosnia, Ciao sono Vale, Cosmonauti Borghesi, Dea Culpa, Giin, Grelmos, Moska Drunkard, Nicol, Orion, Questo e Quello, Rea, Sea John, Selmi, Settembre, e il duo Vale Lp e Lil Jolie.