La Roma sprofonda a Verona: undicesima trasferta senza vittoria e zona Champions sempre più lontana

Un calvario senza fine

Non c’è pace per la Roma di Juric, che esce sconfitta dal Bentegodi in una partita che riassume tutte le contraddizioni di una stagione sempre più complicata. L’undicesima trasferta consecutiva senza vittorie spinge i giallorossi all’undicesimo posto in classifica, rendendo la qualificazione Champions un miraggio sempre più lontano.

Una partita dalle mille sfaccettature

Il match ha mostrato una Roma capace di esprimere a tratti un buon calcio, ma anche di autodistruggersi con errori clamorosi. L’assenza iniziale di Dybala e la scelta di rilanciare Soulé sembravano poter dare nuova linfa alla squadra, che nei primi minuti ha mostrato segnali incoraggianti contro un Verona apparentemente intimorito dalla sua recente serie negativa.

Juric – Depositphotos

Gli errori fatali

Il primo gol subito è emblematico delle difficoltà giallorosse: un passaggio orizzontale sciagurato di Zalewski, appena dopo essersi visto annullare una rete per fuorigioco, ha permesso a Tengstedt di segnare il suo quarto gol stagionale. La reazione c’è stata, con Soulé che ha trovato il pareggio con un colpo di tacco dopo aver sprecato una chance più facile.

Le polemiche arbitrali

Il secondo vantaggio del Verona ha scatenato polemiche per un presunto fallo di Mignani su N’Dicka non ravvisato né dall’arbitro Marcenaro né dal VAR. La rete del difensore, che non segnava da quattro anni e mezzo, è stata convalidata nonostante le proteste giallorosse.

Il secondo tempo e il crollo finale

Nella ripresa, la Roma ha trovato il nuovo pareggio con Dovbyk (quarto gol anche per lui) su assist di Celik, ma paradossalmente è calata proprio dopo l’ingresso di Dybala. Le scelte di Juric dalla panchina non hanno sortito gli effetti sperati:

La preferenza per Baldanzi falso nove invece di Shomurodov

falso nove invece di Il ritorno di Paredes al posto dell’ammonito Koné

al posto dell’ammonito Koné L’ingresso di un El Shaarawy in condizioni precarie

Il simbolo della crisi

La prestazione di Lorenzo Pellegrini continua a preoccupare: il capitano appare sempre più spento e scarico, simbolo di una squadra che fatica a ritrovare la sua identità sotto la guida di Juric. In un mese e mezzo, il tecnico non sembra essere riuscito a entrare nella testa dei suoi giocatori.

Le prospettive future

La situazione in classifica si fa sempre più preoccupante. Non solo la Champions League appare irraggiungibile, ma anche un piazzamento europeo di qualsiasi tipo diventa una sfida complessa. La Roma sembra incapace di uscire da questo circolo vizioso di prestazioni altalenanti e risultati deludenti.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/