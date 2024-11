La Roma nella tana del Saint-Gilloise: tra storia, pressioni e la necessità di svoltare

Una trasferta dal sapore particolare

La storia si intreccia con il presente in una trasferta che riporta la Roma in Belgio, terra che evoca ricordi agrodolci. L’ultima vittoria internazionale dei giallorossi fuori dall’Italia porta la firma di Romelu Lukaku, in quello che sembra ormai un passato lontano. Ora, più di un anno dopo, la squadra si trova di fronte a un crocevia fondamentale della sua stagione nel suggestivo stadio intitolato a Re Baldovino, un luogo carico di memoria storica.

Il peso della storia

L’impianto, che un tempo era conosciuto come Heysel, porta con sé il peso di una tragedia indimenticabile: quella notte del 1985 in cui 39 persone persero la vita. Un monumento silenzioso, con i nomi di tutte le vittime incisi sulla pietra, testimonia ancora oggi quella pagina oscura del calcio europeo. Nel freddo pungente di Bruxelles, la pista d’atletica diventa un luogo di riflessione e commemorazione.

La situazione attuale

La Roma si presenta a questo appuntamento in un momento particolarmente delicato. La squadra attraversa una crisi profonda, evidenziata da numeri preoccupanti:

Una striscia negativa di 11 trasferte consecutive

Sette mesi senza vittorie lontano dall’Olimpico

Un inizio europeo al di sotto delle aspettative

L’avversario e le sue difficoltà

L’Union Saint-Gilloise non naviga in acque migliori. La squadra belga, guidata da Pocognoli, tecnico dai nonni italiani, occupa il decimo posto in campionato e ha raccolto solo un punto in Europa League. Le difficoltà realizzative hanno portato all’inserimento nello staff di Mirallas, ex attaccante della nazionale belga, con il compito specifico di migliorare la fase offensiva di una squadra che fatica tremendamente a trovare la via del gol.

Il momento societario

Juric – Depositphotos

La presenza attesa dei Friedkin a Trigoria nelle prossime ore aggiunge ulteriore pressione all’ambiente. I proprietari non si vedono nella capitale da metà settembre, quando decisero il cambio in panchina. La loro ultima visita coincise con l’esonero di Mourinho, un precedente che non può lasciare tranquillo Ivan Juric.

La posizione dell’allenatore

Il tecnico croato sembra aver già compreso la delicatezza del momento, come testimoniato dalle sue parole in conferenza stampa, velate di autoironia ma cariche di consapevolezza. La doppia sfida contro Saint-Gilloise e Bologna potrebbe risultare decisiva per il suo futuro sulla panchina giallorossa.

L’importanza della posta in palio

Questa partita rappresenta molto più di un semplice incontro di Europa League. Per la Roma è l’occasione di:

Interrompere la serie negativa in trasferta

Mantenere vive le speranze di qualificazione

Dare un segnale di svolta a una stagione fin qui deludente

Preservare il prestigio internazionale costruito nelle ultime stagioni

La fragilità del momento non può e non deve diventare un alibi. Nonostante l’instabilità societaria e tecnica, la squadra ha il dovere di provare a conquistare una vittoria che potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’intera stagione.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/