La Roma respira grazie a Dybala: vittoria che blinda Juric, ma il gioco non convince ancora

All’Olimpico torna a risuonare Grazie Roma, l’inno delle vittorie che mancava da troppo tempo. Una melodia che sa di salvezza, almeno momentanea, per Ivan Juric, che al triplice fischio ha voluto ringraziare personalmente ogni suo giocatore. La vittoria sul Torino, firmata da un sempre decisivo Paulo Dybala, non cancella tutti i dubbi sul gioco, ma dimostra che i recenti litigi hanno forse davvero contribuito a ricompattare il gruppo.

Una vittoria di carattere

L’atteggiamento ritrovato

La Roma si è presentata in campo con uno spirito completamente diverso rispetto alla disfatta di Firenze. Costretta a reinventarsi in attacco per l’assenza di Dovbyk, la squadra ha mostrato una determinazione ritrovata, cercando di mantenere il possesso palla e di costruire dal basso.

La strategia vincente

Juric ha ridisegnato la squadra affidando a Dybala il ruolo di falso nove, una scelta obbligata che ha finito per premiare:

Le Fée regista mobile e rapido

regista mobile e rapido Baldanzi e Pisilli in continuo movimento tra le linee

e in continuo movimento tra le linee Cristante inizialmente in panchina dopo la bocciatura di Firenze

Il momento decisivo

La svolta arriva grazie a un regalo del Torino: un retropassaggio scriteriato di Linetty, promosso capitano dopo l’infortunio di Zapata, viene intercettato da Dybala. La Joya, con una giocata da consumato rapinatore d’area, aggira Milinkovic-Savic e insacca con un preciso tiro di controbalzo che Masina non riesce a intercettare sulla linea.

Un gol che ha un sapore particolare per l’argentino, che raggiunge quota 125 reti in Serie A diventando il terzo marcatore di sempre nel campionato. Curiosamente, il suo ultimo gol su azione risaliva proprio all’ultimo Roma-Torino, quando Juric sedeva sulla panchina granata.

L’evoluzione tattica

Il primo tempo di controllo

La Roma ha mostrato segnali incoraggianti in termini di:

Aggressività nel pressing

Attenzione in fase difensiva

Dominio territoriale

Angeliño ha praticamente annullato Ricci, mentre il Torino ha creato un solo pericolo con un colpo di testa di Maripan su calcio d’angolo, neutralizzato senza problemi da Svilar.

La risposta del Torino

Nella ripresa Vanoli tenta di cambiare l’inerzia della partita:

Passaggio al 3-4-3

Inserimento del giovane Njie per Gineitis

per Vlasic al posto di un impalpabile Sanabria

al posto di un impalpabile Accentramento di Adams

Le mosse di Juric

Il tecnico giallorosso risponde alle modifiche tattiche del Torino con una serie di cambi conservativi:

Pellegrini (non al meglio) per Pisilli

(non al meglio) per Cristante trequartista dietro Shomurodov dopo l’uscita di Dybala

trequartista dietro dopo l’uscita di El Shaarawy sulla sinistra al posto di Zalewski

Scelte che non hanno entusiasmato il pubblico dell’Olimpico, con Pellegrini e Cristante ancora nel mirino della contestazione, ma che hanno permesso di portare a casa tre punti fondamentali.

Le prospettive

La vittoria offre ossigeno a Juric, ma il processo di guarigione è ancora lungo. Domenica a Verona servirà una conferma per dimostrare che la squadra ha davvero svoltato. Il gioco può e deve migliorare, ma almeno per una sera la Roma ha ritrovato quella compattezza e quello spirito di gruppo che erano sembrati smarriti.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/