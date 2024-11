Caos Roma: Friedkin a Londra per il dopo Juric, da Garcia a Montella tutti i nomi in lizza

La domanda che serpeggia nell’ambiente giallorosso è tanto semplice quanto cruciale: chi sceglierà il nuovo allenatore della Roma? La risposta immediata porta ai Friedkin, attualmente a Londra, ma il processo decisionale si snoda attraverso un labirinto di algoritmi, consulenze e suggerimenti che i presidenti valutano con estrema riservatezza.

Il vuoto tecnico e la gestione dell’emergenza

Juric – Depositphotos

Mentre la dirigenza cerca il successore di Juric, Trigoria vive una situazione paradossale. Con 14 giocatori impegnati con le nazionali, la ripresa degli allenamenti – fissata provvisoriamente per giovedì – potrebbe vedere in panchina Gianluca Falsini della Primavera, in un scenario che sottolinea l’urgenza di una soluzione definitiva.

Le dinamiche interne

Il ruolo di Florent Ghisolfi, direttore sportivo che domenica ha parlato in francese ai tifosi infuriati, appare sempre più defilato nelle scelte tecniche. La sua stessa ammissione sulla decisione dei Friedkin di non esonerare Juric dopo il 5-1 di Firenze rivela una gerarchia decisionale dove il suo peso specifico resta limitato. Il dirigente aveva proposto il ritorno di De Rossi, soluzione logica quanto improbabile, trovando però un muro.

Il tourbillon dei candidati

Nel vorticoso giro di nomi, emergono profili diversi ma tutti intriganti. Rudi Garcia, avvistato a Doha per un seminario, rappresenta una pista già freddatasi nonostante i contatti preliminari. Edin Terzic, tedesco di origini bosniache, pupillo di Ghisolfi, sembra poco propenso a salire su un treno in corsa nonostante il suo curriculum impreziosito da una finale di Champions con il Borussia Dortmund.

Roberto Mancini (depositphotos)

Le suggestioni non mancano: dal sogno Allegri – finora mai contattato – all’ipotesi Mancini, passando per il “pompiere” Ranieri, esperto nel gestire situazioni complesse. Sullo sfondo si staglia anche la candidatura di Vincenzo Montella, attualmente ct della Turchia, insieme a profili internazionali del calibro di Xavi, Ten Hag e Potter.

L’addio silenzioso di Juric

Il tecnico ha lasciato Roma dopo 53 giorni di gestione travagliata, tornando nella sua Verona con l’amarezza di un’esperienza incompiuta. Il silenzio dello spogliatoio – nessun messaggio di saluto sui social – contrasta con la reazione all’addio di De Rossi, quando i giocatori manifestarono apertamente il loro rammarico. Un silenzio forse dettato dalla prudenza verso una tifoseria già esasperata, ma che racconta molto sulla brevissima era Juric.

Tre esoneri in dieci mesi, una gestione da film horror

La Roma sta vivendo un periodo che nemmeno il più creativo sceneggiatore di film horror avrebbe potuto immaginare. Tre esoneri in dieci mesi, quattro allenatori, tre vittorie in campionato e un dodicesimo posto che fa tremare i polsi. Da gennaio a oggi, il club giallorosso ha attraversato quello che può essere definito solo come un autentico inferno.

La spirale discendente

Tutto è iniziato con l’addio di Mourinho, sostituito da un Daniele De Rossi chiamato a fare da pompiere in una situazione già complessa. La tifoseria, pur non digerendo la decisione, ha stretto i denti per il bene della squadra, che è comunque riuscita a raggiungere la semifinale di Europa League. Ma era solo l’inizio di una discesa vertiginosa.

Un mercato senza bussola

La confusione ha raggiunto l’apice con una campagna acquisti surreale:

Oltre 120 milioni spesi

Celik ancora titolare sulla destra

ancora titolare sulla destra Sovrabbondanza a centrocampo con l’acquisto di Le Fée

Nessun vice centravanti di peso

Due difensori centrali arrivati all’ultimo

Il tutto gestito da un trio improvvisato: Souloukou, Ghisolfi e alcuni agenti infiltrati nelle dinamiche di Trigoria. De Rossi aveva chiesto solo due rinforzi mirati, arrivati ironicamente una settimana prima del suo esonero.

Il vuoto dirigenziale

Il quadro dirigenziale attuale è quanto di più caotico si possa immaginare:

Nessun amministratore delegato da due mesi

Assenza di un direttore generale

Mancanza di un direttore tecnico

Ghisolfi unico a metterci la faccia, parlando in francese

unico a metterci la faccia, parlando in francese Souloukou dimissionata dopo una gestione controversa

I Friedkin e il mistero della leadership

I proprietari americani sembrano sempre più distanti da Roma, sia fisicamente che progettualmente. La loro gestione si caratterizza per:

Comunicazione assente

Decisioni prese a distanza

Ricorso ad agenzie di consulenza per le scelte tecniche

Promesse di trofei senza una strategia chiara

A Trigoria si vive alla giornata, in attesa di telefonate dall’America che decidano il destino del club. Un caos che confonde non solo chi osserva dall’esterno, ma anche chi, dall’interno, cerca di dare un senso a questa gestione sempre più enigmatica.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/