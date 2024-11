Dybala, il grande assente: tra “fastidietto” e tensioni, la Roma perde la sua stella

Il “fastidietto” ha il rumore di uno strappo profondo, che va ben oltre il semplice acciacco muscolare. La notizia dell’esclusione di Paulo Dybala dai convocati per Roma-Bologna piomba come un fulmine a ciel sereno su Trigoria, trasformandosi rapidamente in un caso che assume contorni sempre più complessi con il passare delle ore.

Dybala (Depositphotos)

Le parole di Juric in conferenza stampa suonano come un tentativo di normalizzare una situazione tutt’altro che normale: “Ha sentito qualcosa in Belgio durante il riscaldamento e anche venerdì all’inizio dell’allenamento. Succede quando in carriera ti capitano tanti infortuni, magari una cicatrice ti trasmette sensazioni negative”. Ma è proprio questa apparente normalizzazione a far emergere le crepe di un rapporto che sembra incrinarsi giorno dopo giorno.

La versione che filtra dall’entourage della Joya racconta una storia diversa: il campione argentino si stava dirigendo a Trigoria convinto di potersi allenare quando è arrivata la notizia della sua esclusione. Un cortocircuito comunicativo che si inserisce in una settimana già densa di segnali contrastanti, a partire dalla panchina non gradita in Europa League contro il Saint-Gilloise, fino alle dichiarazioni dello stesso Juric che aveva motivato quella scelta con la volontà di preservarlo proprio per la sfida al Bologna.

La contemporanea esclusione per “scelta tecnica” di Pellegrini rende il quadro ancora più complesso, costringendo la Roma ad affidarsi ai giovani Soulé e Pisilli per una delle partite più delicate della stagione. Scene difficili da immaginare ad agosto, quando Dybala rifiutava le ricchissime offerte dall’Arabia Saudita per continuare la sua avventura nella Capitale.

Non si tratta, è bene precisarlo, di questioni contrattuali. La famosa clausola legata alle presenze, che aveva già creato tensioni tra Souloukou e De Rossi, non c’entra con questa vicenda. Il nodo sembra essere più profondo e riguarda la gestione del rapporto tra tecnico e giocatore, un dialogo che appare sempre più compromesso con il passare dei giorni.

Per Juric, già in bilico sulla panchina giallorossa, la sfida contro il Bologna assume ora i contorni di un vero e proprio spartiacque. Dovrà reinventare la sua Roma senza il suo faro tecnico, in un momento in cui l’ambiente attende risposte concrete dopo settimane di turbolenze. Il “fastidietto” rischia di trasformarsi in una frattura ben più profonda, proprio quando la squadra avrebbe bisogno della massima coesione per perseguire i propri obiettivi stagionali.

Resta da capire come evolverà questa situazione nei prossimi giorni. Le strade di Dybala e della Roma, che sembravano destinate a proseguire insieme ancora a lungo, potrebbero trovarsi a un bivio inatteso. Un “fastidietto” che rischia di lasciare cicatrici ben più profonde di quelle muscolari.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/