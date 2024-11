La domenica della dodicesima giornata di Serie A propone un confronto dal sapore particolare all’Olimpico, dove la Roma ospita il Bologna domenica 10 novembre alle 15:00. Una sfida che vede per la seconda volta consecutiva gli emiliani presentarsi con una classifica migliore dei giallorossi, fatto accaduto solo una volta nei precedenti 21 incontri di Serie A.

Il momento delle squadre

La crisi giallorossa

Momento delicatissimo per la Roma, che ha raccolto solo 13 punti in 11 giornate (3 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte). In caso di sconfitta contro il Bologna, sarebbe il peggior avvio degli ultimi 20 anni dopo 12 giornate, eguagliando il record negativo della stagione 2004/05. Nelle ultime quattro partite sono arrivate ben tre sconfitte, un rendimento che ha fruttato solo 3 punti, meglio solo del Como nel periodo.

Statistiche a confronto

Statistica Roma Bologna Legni colpiti 7 (4 in casa) – Vittorie ultimi confronti 0 2 consecutive Clean sheet consecutivi – 2 Tocchi in area senza gol 27 (Pellegrini) 34 (Ndoye)

Il momento d’oro del Bologna

Gli emiliani vivono un periodo opposto: due vittorie consecutive senza subire gol e la possibilità di centrare tre successi di fila con clean sheet, impresa che non riesce dal 1973 (quando una delle tre vittorie arrivò proprio all’Olimpico contro la Roma).

La tradizione recente

Il Bologna ha l’opportunità di scrivere la storia: dopo aver vinto gli ultimi due confronti con la Roma, potrebbe centrare tre successi consecutivi per la prima volta dal periodo 1958-1961, quando arrivarono a cinque vittorie di fila sotto le gestioni di Alfredo Foni e Federico Allasio. All’Olimpico, i rossoblù hanno vinto l’ultimo confronto (3-1) e cercano due successi esterni consecutivi che mancano dal 1959.

I protagonisti attesi

La sfida degli incompiuti in area

La partita mette di fronte i due giocatori che hanno toccato più palloni in area avversaria senza aver ancora trovato il gol in questo campionato: Dan Ndoye del Bologna guida questa particolare classifica con 34 tocchi, seguito da Lorenzo Pellegrini della Roma a quota 27.

Il fattore Dybala

Paulo Dybala ha nel Bologna una delle sue vittime preferite: 7 gol segnati agli emiliani in Serie A, anche se nessuno con la maglia della Roma. Tra gli argentini, solo Gabriel Batistuta ha fatto meglio contro il Bologna con 9 reti, di cui le ultime tre proprio in giallorosso tra il 2001 e il 2002.

La stagione dei record di Orsolini

Riccardo Orsolini – Bologna – Gianluca Ricci / IPA Sport / IPA

Momento magico per Riccardo Orsolini: con il gol al Lecce è diventato il primo giocatore del Bologna a segnare almeno 10 reti in tre anni solari diversi in Serie A (10 nel 2019 e nel 2024, 13 nel 2023) da Marco Di Vaio (quattro anni tra 2008 e 2011). L’attaccante cerca il poker di partite consecutive a segno, impresa riuscitagli solo una volta in carriera tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

Le chiavi tattiche del match

La maledizione dei legni

La Roma deve fare i conti con una particolare sfortuna: 7 legni colpiti in questo campionato (4 all’Olimpico), meno solo del Cagliari (9). Un dato che si inserisce in un trend più ampio: nelle ultime quattro stagioni di Serie A i giallorossi guidano questa speciale classifica con 59 legni colpiti, seguiti da Juventus e Napoli a quota 56.

Il fattore clean sheet

Il Bologna sta costruendo i suoi successi sulla solidità difensiva: due vittorie consecutive senza subire gol e la possibilità di centrare il tris, che manca da 51 anni. Un dato che preoccupa una Roma in difficoltà realizzativa.

Le prospettive

La sfida si preannuncia come un crocevia fondamentale per entrambe le squadre: la Roma cerca punti per non peggiorare ulteriormente il suo avvio di stagione, mentre il Bologna vuole confermarsi come la vera sorpresa del campionato e continuare la sua striscia positiva contro i giallorossi.

Foto copertina: https://depositphotos.com/it/