Repliche e ricambi originali: le differenze fondamentali

Come distinguere l’originale dalla replica consultando il catalogo online dei ricambi?

In realtà, una replica di qualità sarà difficile da distinguere dal ricambio originale, poiché questi prodotti sono fabbricati con attrezzature innovative e moderne. Grazie a questo, visivamente tutto coincide, incluse le scritte, i fissaggi e il design. Ma la differenza si manifesterà in diversi altri parametri importanti.

Qualità dei materiali

Le repliche sono rese più economiche proprio grazie all’utilizzo di materiali di classe inferiore. Pertanto, questi ricambi appaiono visivamente di qualità inferiore e hanno caratteristiche tecniche significativamente più basse. Di conseguenza, la loro durata sarà notevolmente inferiore all’originale durante l’utilizzo.

Resistenza all’usura

I ricambi originali sono prodotti tenendo conto delle caratteristiche tecniche della specifica modifica e vengono testati in diverse condizioni. Grazie a questo, il produttore può controllare la resistenza all’usura e fornire i relativi termini di sostituzione o riparazione. Le repliche non hanno nulla di tutto questo, quindi si usurano molto più rapidamente anche in condizioni di utilizzo corretto.

Certificazione

Al termine dei processi produttivi, ogni ricambio originale passa attraverso la certificazione e riceve il proprio numero individuale – il codice VIN. Successivamente sarà possibile rintracciarlo nei database ufficiali. Questo criterio è una garanzia di qualità e sicurezza, che la replica non ha, poiché non passa attraverso alcuna verifica.

Vantaggi del produttore

Se l’auto è nuova e ha un periodo di garanzia valido, solo i pezzi originali saranno coperti da queste condizioni. In tutti gli altri casi, non ci si può aspettare la conferma del servizio in garanzia. Inoltre, i marchi noti, in caso di difetti o non conformità alle caratteristiche dichiarate, possono offrire la sostituzione gratuita con lo stesso pezzo, ma con gli aspetti corretti. Grazie a questo si può evitare una riparazione costosa, risolvendo la questione a spese dell’azienda.

Prezzo

Durante la produzione di un ricambio originale, il produttore forma il prezzo considerando il costo di produzione, il ricarico del marchio, la tecnologia, il prestigio della gamma di modelli e il costo della specifica modifica del veicolo. Solo successivamente il prodotto analogo riceve un prezzo inferiore, poiché i costi di produzione sono significativamente più bassi.

Perché c’è domanda di ricambi non originali?

Prima di tutto, questi ricambi sono significativamente più economici dell’originale. Questo è il fattore chiave che motiva i proprietari di auto ad acquistare alternative. Tra i vantaggi di questi prodotti si possono evidenziare anche:

ampia scelta da diversi produttori di ricambi;

grande concorrenza tra i fornitori, che forma una politica dei prezzi molto variegata in base alla qualità dei prodotti;

identità con l’originale, ma solo in condizioni di produzione di qualità;

assortimento che include pezzi rari o fuori produzione da tempo;

disponibilità, poiché la maggior parte degli articoli è sempre disponibile a causa dell’alta domanda.

Spesso i proprietari di auto acquistano prodotti non originali quando questi non svolgono un ruolo chiave nella funzionalità e nella sicurezza del veicolo. Se il pezzo è di importanza critica, qui il risparmio sarà inappropriato, poiché non ci sono garanzie che il prodotto analogo sia fabbricato correttamente e abbia le caratteristiche necessarie.

Quindi, in ogni caso, è meglio studiare dettagliatamente il mercato, confrontare diverse opzioni e infine consultare gli esperti sulla convenienza dell’acquisto di pezzi originali o se una replica funzionerà altrettanto bene nel caso specifico.