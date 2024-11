Renault 5 E-Tech: nuove indiscrezioni sulla versione ibrida

Stando alle indiscrezioni, la nuova Renault 5 non sarà proposta solo nella configurazione E-Tech Electric a propulsione elettrica. Prossimamente, infatti, la rediviva R5 potrebbe adottare anche la propulsione ibrida Full Hybrid.

La futura Renault 5 E-Tech Hybrid potrebbe essere accreditata della potenza complessiva di 155 CV, grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 1.6 SCe aspirato e l’unità elettrica dedicata. Tuttavia, non è escluso il propulsore a benzina 1.8 SCe aspirato a ciclo Atkinson per la versione da 150 CV.

Non esisterà alcun rischio di “cannibalizzazione” con la prossima Renault Clio E-Tech, dato che potrà contare sulla potenza complessiva di 170 CV o 200 CV. Infine, non è esclusa la nuova Alpine A290 – modello ‘alter ego’ in chiave sportiva della Renault 5 – con la motorizzazione a benzina 2.0 TCe da 340 CV di potenza.