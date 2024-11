Claudio Ranieri torna alla Roma: il terzo capitolo di una storia d’amore iniziata 50 anni fa

Claudio Ranieri torna sulla panchina della Roma per la terza volta nella sua carriera, in un momento cruciale per il club giallorosso. Il tecnico romano, 73 anni, ha accettato la chiamata dei Friedkin dopo l’esonero di Ivan Juric, dimostrando come il legame con i colori giallorossi sia più forte di qualsiasi altra considerazione.

Il Ritorno a Casa

Dopo aver dichiarato il suo addio al calcio solo pochi mesi fa, Ranieri ha fatto un’eccezione per quella che lui stesso considera “casa sua”. Il tecnico, che aveva già guidato la Roma nel 2009 e nel 2019, si prepara a iniziare questa nuova avventura con un contratto fino a giugno, con la possibilità di un futuro ruolo da direttore tecnico.

Le Tappe del Ritorno

Volo immediato a Londra per l’incontro con la proprietà

Contratto fino a giugno 2024

Possibile ruolo futuro da direttore tecnico

Arrivo previsto a Trigoria per la ripresa degli allenamenti

Una Storia di Passione

Il legame tra Ranieri e la Roma affonda le radici nel passato:

Giocatore giallorosso negli anni ’70

Prima esperienza da allenatore nel 2009 (scudetto sfiorato)

Secondo ritorno nel 2019 dopo l’esonero di Di Francesco

La Scelta dei Friedkin

Vincenzo Montella – LiveMedia/Matteo Papini

La proprietà americana ha optato per Ranieri dopo un’attenta valutazione delle alternative. Vincenzo Montella, inizialmente considerato tra i candidati, ha declinato l’offerta per mantenere il suo impegno con la nazionale turca. La decisione è arrivata dopo che diversi allenatori hanno rifiutato un progetto a breve termine.

Le Recenti Critiche e il Cambio di Prospettiva

Solo tre settimane fa, Ranieri aveva espresso critiche sulla gestione Friedkin durante un’intervista a Radio 1:

“La Roma sembra un’anima fredda, senza personalità. Manca una figura di riferimento. Non si possono colpevolizzare i Friedkin fino in fondo, perché ci hanno messo tanti soldi. Ma stanno dimostrando che solo i soldi non bastano“

Gli Obiettivi Immediati

Il tecnico romano si trova davanti a una sfida significativa:

Risollevare la squadra dai 13 punti in 12 giornate

Ripristinare disciplina e serenità nello spogliatoio

Valorizzare al massimo le risorse disponibili

Raggiungere il traguardo personale delle 1.400 panchine a livello di club

Le Prospettive Future

La soluzione Ranieri rappresenta per i Friedkin la scelta più logica in questo momento di transizione. Il tecnico romano, noto per la sua capacità di gestire situazioni complesse, porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale, incluso il miracoloso titolo conquistato con il Leicester City.