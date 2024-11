Prime Video novembre 2024: tra nuove serie e film originali, un mese ricco di novità

Le produzioni originali più attese

Il catalogo di Prime Video si arricchisce questo novembre di contenuti esclusivi, spaziando tra generi diversi e produzioni internazionali. Dal crime al food show, passando per commedie e thriller, la piattaforma promette un mese ricco di intrattenimento di qualità.

“Libre”: il fascino del fuorilegge

Dal 1° novembre debutta “Libre“, il nuovo film di Mélanie Laurent con protagonista Lucas Bravo. Ambientato tra gli anni ’70 e ’80 in Francia, racconta la storia di Bruno Sulak, un affascinante fuorilegge inseguito dal commissario George Moréas. La pellicola esplora non solo le audaci rapine del protagonista, ma anche il suo complesso rapporto con Annie, la sua amante, in un intreccio di azione e sentimento.

Serie evento e ritorni attesi

“Citadel: Honey Bunny”

Dal 7 novembre arriva questa serie ambientata negli anni ’90 che segue le vicende di uno stuntman e un’attrice coinvolti in una rete di spionaggio internazionale. Un mix di nostalgia e adrenalina che promette di catturare l’essenza di un’epoca.

“Alex Cross”

Il 14 novembre debutta questa serie thriller in otto episodi con Aldis Hodge nei panni del detective Alex Cross, alle prese con un serial killer a Washington. Una narrazione che intreccia tensione professionale e drammi personali.

“Dinner Club S3”

Il 21 novembre torna il food travelogue con Carlo Cracco, affiancato da Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Quattro episodi alla scoperta delle tradizioni culinarie italiane, arricchiti da ospiti speciali.

I film originali del mese

“My Old Ass”

Una commedia drammatica, disponibile dal 7 novembre, con Maisy Stella e Aubrey Plaza che esplora il tema del passaggio all’età adulta attraverso un incontro surreale tra presente e futuro.

“Cruel Intentions”

Il reboot dell’iconico film arriva il 21 novembre come serie in otto episodi, ambientata nel prestigioso Manchester College, dove potere e seduzione si intrecciano pericolosamente.

“Tigres et Hyenes” e “Pimpinero: Blood and Oil”

Il 22 novembre doppio appuntamento con il crime: da un lato la storia di Malik e il suo coinvolgimento in un colpo ad alto rischio, dall’altro il dramma di tre fratelli alle prese con la criminalità organizzata.

Un catalogo sempre più ricco

La programmazione di novembre conferma l’impegno di Prime Video nel diversificare la propria offerta, alternando produzioni internazionali di alto profilo a contenuti originali che spaziano tra generi diversi. Una strategia che mira a soddisfare un pubblico sempre più esigente e variegato.