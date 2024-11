Pranzo da record sul ponte di Polignano a Mare: un evento gastronomico senza precedenti

Il 13 novembre 2024, Polignano a Mare ha ospitato un evento straordinario: un pranzo da record sul celebre ponte Lama Monachile, che ha visto la partecipazione di tour operator provenienti da tutto il mondo. Questo evento ha non solo celebrato la ricca tradizione culinaria pugliese, ma ha anche messo in luce l’importanza del turismo enogastronomico nella regione.

Un evento unico nel suo genere

Organizzato con l’obiettivo di promuovere le eccellenze gastronomiche locali, il pranzo ha trasformato il ponte Lama Monachile in un ristorante a cielo aperto. Lungo il ponte, sono stati allestiti tavoli elegantemente apparecchiati, offrendo ai commensali una vista mozzafiato sulla costa adriatica e sul caratteristico borgo di Polignano a Mare.

La partecipazione internazionale

L’evento ha visto la presenza di numerosi tour operator internazionali, interessati a scoprire e promuovere le peculiarità enogastronomiche della Puglia. La partecipazione di professionisti del settore turistico provenienti da diversi paesi ha sottolineato l’attrattiva globale della cucina pugliese e l’importanza di eventi di questo calibro per la promozione del territorio.

Il menù: un viaggio tra i sapori pugliesi

Il menù del pranzo da record sul ponte di Polignano a Mare ha offerto un viaggio culinario attraverso le specialità pugliesi, esaltando i sapori autentici della regione.

Antipasti

I commensali hanno iniziato con una selezione di antipasti serviti in stile “family style”, che comprendevano:

Cialledda : un’insalata tradizionale a base di pane raffermo, pomodori freschi, cipolla, cetrioli e origano, condita con olio extravergine d’oliva.

: un’insalata tradizionale a base di pane raffermo, pomodori freschi, cipolla, cetrioli e origano, condita con olio extravergine d’oliva. Pomodori secchi : pomodori essiccati al sole, conservati in olio e aromatizzati con erbe locali.

: pomodori essiccati al sole, conservati in olio e aromatizzati con erbe locali. Zucchine alla poverella : zucchine sottilmente affettate, fritte e condite con aceto, aglio e menta fresca, un piatto semplice ma ricco di sapore.

: zucchine sottilmente affettate, fritte e condite con aceto, aglio e menta fresca, un piatto semplice ma ricco di sapore. Insalata di mare : un mix di frutti di mare freschi, come polpo, calamari e gamberi, conditi con olio, limone e prezzemolo.

: un mix di frutti di mare freschi, come polpo, calamari e gamberi, conditi con olio, limone e prezzemolo. Polpo alla Luciana: polpo cotto lentamente in salsa di pomodoro con olive e capperi, secondo la tradizione napoletana.

Primi piatti

Il primo piatto ha celebrato la tradizione barese con la Tiella di patate, riso e cozze, un piatto unico cotto al forno che combina riso, patate e cozze in un’armonia di sapori.

Successivamente, durante uno show cooking, gli chef hanno preparato pasta fresca con funghi cardoncelli, pomodorini ciliegino rossi e gialli, il tutto arricchito da una riduzione al basilico, offrendo un piatto che unisce tradizione e innovazione.

Vini

Ad accompagnare le portate, sono stati serviti vini locali:

Apeneste : un vino bianco prodotto da Terre di San Vito, caratterizzato da freschezza e note fruttate.

: un vino bianco prodotto da Terre di San Vito, caratterizzato da freschezza e note fruttate. Mosì: un rosato della stessa cantina, con profumi delicati e un gusto equilibrato.

Dessert

Per concludere, i partecipanti hanno gustato gelati artigianali dai gusti tradizionali, seguiti dal celebre Caffè Speciale di Mario Campanella, una specialità locale che combina caffè, panna, scorza di limone e amaretto, offrendo un finale dolce e aromatico al pasto.

L’organizzazione e la logistica

La realizzazione di un pranzo su un ponte storico ha richiesto una pianificazione meticolosa. Le autorità locali, in collaborazione con organizzatori esperti, hanno garantito la sicurezza dei partecipanti e la preservazione del patrimonio architettonico. L’evento ha dimostrato come sia possibile coniugare tradizione e innovazione, offrendo esperienze uniche senza compromettere l’integrità dei luoghi storici.

L’impatto sul turismo locale

Questo pranzo da record ha avuto un impatto significativo sul turismo locale. La copertura mediatica internazionale ha acceso i riflettori su Polignano a Mare, attirando l’attenzione di potenziali visitatori interessati a vivere esperienze enogastronomiche autentiche. Inoltre, l’evento ha rafforzato la collaborazione tra operatori turistici locali e internazionali, aprendo nuove opportunità per il futuro.

Le reazioni dei partecipanti

I tour operator presenti hanno espresso entusiasmo per l’evento, lodando l’organizzazione impeccabile e la qualità delle pietanze servite. Molti hanno sottolineato come esperienze di questo tipo possano arricchire le offerte turistiche, offrendo ai clienti momenti indimenticabili che combinano cultura, storia e gastronomia.

Conclusioni

Il pranzo da record sul ponte di Polignano a Mare ha rappresentato un esempio brillante di come la valorizzazione delle tradizioni locali possa essere integrata in eventi innovativi, capaci di attirare l’attenzione internazionale. Questo evento ha non solo celebrato la ricchezza culinaria della Puglia, ma ha anche evidenziato il potenziale del turismo enogastronomico come motore di sviluppo economico e culturale per la regione.