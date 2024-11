Polestar: la propulsione ibrida Plug-In Hybrid per tutti i modelli?

Per invertire la tendenza, certamente non favorevole alle auto elettriche, il brand Polestar potrebbe puntare sulla propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Quest’ultima, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere adottata per gli attuali modelli Polestar 2, Polestar 3 e Polestar 4.

La berlina compatta Polestar 2 a propulsione ibrida Plug-In Hybrid dovrebbe essere accreditata della potenza complessiva di 350 CV, mentre per la SUV media Polestar 3 e la SUV coupé Polestar 4 sarebbe prevista la declinazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 455 CV di potenza complessiva.

Tuttavia, sarebbe il ritorno alle origini per il brand Polestar, dato che la coupé Polestar 1 era anch’essa proposta solo nella configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Inoltre, la novità potrebbe riguardare anche i futuri modelli, ovvero la berlina granturismo Polestar 5 di grandi dimensioni e la roadster Polestar 6.