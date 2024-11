La sagrada familia e altre meraviglie in “Passaggio a nord ovest”: il viaggio di Alberto Angela su Rai 1 il 16 novembre

Alberto Angela, il maestro del racconto culturale, torna con una nuova puntata di “Passaggio a nord ovest“, in onda sabato 16 novembre alle 15.00 su Rai 1. Il programma accompagna i telespettatori in un viaggio che attraversa secoli di storia, arte e ingegno umano, portandoli da Barcellona a Bologna, con tappe in Puglia, Pompei e sull’isola greca di Amorgos.

La sagrada familia: il sogno eterno di Antoni Gaudí

La prima tappa è la Sagrada Familia, il monumento più visitato di Barcellona e un simbolo senza tempo della genialità architettonica di Antoni Gaudí. Questa cattedrale, iniziata oltre un secolo fa, rappresenta una sfida tecnica ancora oggi: nonostante i progressi della scienza e della tecnologia, l’opera rimane incompiuta.

Alberto Angela racconterà la visione rivoluzionaria di Gaudí, un uomo capace di immaginare una struttura che trascende le leggi dell’architettura tradizionale. Il pubblico potrà scoprire dettagli inediti sul processo creativo dell’artista e sull’impegno delle generazioni di architetti che hanno lavorato e continuano a lavorare per completare questa meraviglia.

Castel del Monte: la corona di pietra della Puglia

Dalla Spagna, il viaggio di Passaggio a nord ovest si sposta in Puglia, dove sorge il maestoso Castel del Monte, costruito nel 1240 per volere di Federico II di Svevia. Questa fortezza, perfetto esempio di architettura medievale, unisce elementi stilistici diversi, dimostrando la visione cosmopolita del suo creatore.

Il castello, con la sua forma ottagonale unica, domina le Murge Occidentali ed è oggi uno dei siti Patrimonio dell’Umanità Unesco. Alberto Angela guiderà il pubblico tra i misteri di questa costruzione, spiegando il significato simbolico della sua geometria e l’ingegno architettonico che lo rende un capolavoro senza tempo.

Pompei: nuove scoperte nel triclinium di Elle e Frisso

Grazie alla collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, la trasmissione esplorerà le ultime scoperte effettuate nella celebre città romana. In particolare, si analizzeranno i restauri e gli studi condotti su una sala da pranzo decorata, il triclinium di Elle e Frisso. Questo spazio prende il nome dall’affresco che decora la parete di fondo, raffigurante il mito di Elle e Frisso.

Tra i temi trattati:

L’ analisi dei pigmenti utilizzati dai Romani.

utilizzati dai Romani. Lo studio delle fasi costruttive della sala.

della sala. Le tecniche di consolidamento per preservare gli affreschi e il pavimento.

Questi interventi non solo aiutano a conservare il sito, ma aggiungono nuove pagine alla storia di Pompei.

Amorgos: l’isola dell’ingegno nel cuore del Mar Egeo

Nel cuore del Mar Egeo, sull’isola di Amorgos, il programma racconta una storia di resilienza e creatività. Situata al crocevia tra Europa, Asia e Africa, Amorgos ha vissuto per secoli sotto la minaccia dei pirati. Gli abitanti, anziché armarsi, hanno affrontato il pericolo con soluzioni ingegnose, sviluppando un’identità unica e forte.

L’isola diventa così il simbolo di come l’ingegno umano possa superare le avversità, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita.

Tina Modotti: l’arte della verità a Bologna

La puntata si chiuderà a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dove una mostra celebra la vita e l’opera di Tina Modotti, una delle più grandi fotografe e attiviste del Novecento. Attraverso una selezione di circa 120 scatti e preziosi documenti, il pubblico potrà immergersi nell’universo di questa donna coraggiosa e anticonformista.

Tra gli aspetti più affascinanti della mostra: