Paramount+ novembre 2024: Da Vita da Carlo 3 agli EMAs, tutte le novità in arrivo sulla piattaforma

L’atteso ritorno di Carlo Verdone

Il servizio streaming Paramount+ si prepara a un novembre esplosivo, con “Vita da Carlo – Terza Stagione” come punta di diamante della programmazione dal 16 novembre. La serie, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, vede Carlo Verdone confrontarsi con una sfida inedita: la direzione artistica del Festival di Sanremo. Un ruolo che metterà alla prova la sua nota passione per la musica, affiancata da sempre a quella per il cinema.

Un cast stellare

La nuova stagione si arricchisce con l’ingresso di Ema Stokholma e Maccio Capatonda, che si uniscono ai veterani Monica Guerritore, Stefania Rocca e Caterina De Angelis. Le sorprese non finiscono qui: il mondo della musica italiana partecipa con Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari, Gianni Morandi e Nino D’Angelo.

L’offerta seriale si amplia

Novità assolute

“ Landman ” (18 novembre) – Una serie ambientata nel selvaggio Texas delle piattaforme petrolifere, basata sul podcast “ Boomtown “

” (18 novembre) – Una serie ambientata nel selvaggio Texas delle piattaforme petrolifere, basata sul podcast “ “ “ Air Force One Down ” (8 novembre) – Un thriller adrenalinico con Katherine McNamara e Ian Bohen

” (8 novembre) – Un thriller adrenalinico con e “Amici per caso” (8 novembre) – Una commedia sulla convivenza improbabile tra due ragazzi agli antipodi

Il ritorno dei grandi successi

La piattaforma accoglie l’iconica serie “Ray Donovan” con Lieb Schreiber, disponibile in due tranche:

Stagioni 1-4 dal 1° novembre

Stagioni 5-7 dall’8 novembre

Eventi speciali e documentari

EMAs 2024

L’evento musicale dell’anno si terrà il 10 novembre alla Co-op Live di Manchester, con Rita Ora alla conduzione per la terza volta. L’edizione italiana sarà commentata da Jody Cecchetto e Shade, in diretta su MTV e in streaming su NOW.

Documentari di spicco

“ Larger than Life: L’ascesa delle boy band ” (13 novembre) – Un viaggio attraverso la storia delle boy band, dai Beatles al fenomeno K-pop

” (13 novembre) – Un viaggio attraverso la storia delle boy band, dai al fenomeno “Il caso Carretta” (25 novembre) – Un’indagine approfondita su uno dei casi di cronaca più discussi in Italia

La library si arricchisce

Classici di Verdone

In occasione del lancio della nuova stagione, arrivano i film storici del regista:

“Borotalco” (1982)

“Acqua e Sapone” (1983)

“Compagni di Scuola” (1988)

“Viaggi di Nozze” (1995)

“Sono Pazzo di Iris Blond” (1996)

Contenuti correlati

Si aggiungono anche film recenti con i protagonisti della serie, tra cui “Italiano Medio” (2015) e “Mario: Una Serie di Maccio Capatonda” (2013).