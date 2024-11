Oroscopo settimanale 18-24 novembre 2024: sagittario al top, momento no per i gemelli

L’autunno entra nel vivo e le stelle ci riservano interessanti sorprese per la settimana che va dal 18 al 24 novembre 2024. Scopriamo insieme su Lifestyleblog.it cosa prevedono gli astri per tutti i segni zodiacali, tra amori che sbocciano e opportunità professionali da cogliere al volo.

Ariete (7)

Una settimana di grande energia per l’Ariete, che vedrà Marte in posizione favorevole. Ottime opportunità lavorative si presenteranno tra mercoledì e giovedì. In amore, le coppie consolidate vivranno momenti di grande intimità. Per i single, possibili incontri interessanti nel weekend.

Toro (6.5)

Venere in quadratura porta qualche piccola tensione in ambito sentimentale, ma nulla di preoccupante. Sul lavoro, prudenza nelle decisioni finanziarie. Il weekend porterà un’energia positiva che vi aiuterà a risolvere questioni in sospeso.

Gemelli (4)

Settimana sottotono per i nati sotto il segno dei Gemelli. Mercurio dissonante potrebbe causare malintesi in ambito lavorativo. In amore, meglio evitare discussioni con il partner. Recupero previsto solo dalla domenica.

Cancro (8)

Gli astri sorridono al Cancro! Ottime prospettive in ambito professionale, con possibili aumenti o promozioni in vista. L’amore va a gonfie vele e i single potrebbero fare incontri molto interessanti. Energia alle stelle nel weekend.

Leone (7.5)

Settimana dinamica per il Leone. Giove favorevole porta fortuna negli affari e nelle questioni economiche. In amore, momento di grande passione per le coppie. I single potrebbero trovare l’anima gemella giovedì sera.

Vergine (6)

Fase di transizione per la Vergine. Qualche tensione sul lavoro richiederà pazienza e diplomazia. In compenso, l’amore procede stabilmente e il weekend promette momenti di relax rigeneranti.

Bilancia (7)

Mercurio favorevole porta chiarezza mentale e buone intuizioni in ambito professionale. In amore, le coppie ritrovano armonia e complicità. Ottimo momento per iniziare nuovi progetti creativi.

Scorpione (8.5)

Settimana eccellente per lo Scorpione, con Venere nel segno che porta fortuna in amore e nelle relazioni sociali. Sul lavoro, possibili riconoscimenti e successi. Energia e carisma al massimo.

Sagittario (9)

Il Sole nel vostro segno vi rende irresistibili! Momento d’oro per carriera e vita sentimentale. Progetti e iniziative sono favoriti, specialmente nella seconda metà della settimana. Fascino alle stelle.

Capricorno (7.5)

Settimana produttiva per il Capricorno. Saturno favorevole porta stabilità e concrete opportunità di crescita professionale. In amore, le relazioni si consolidano. Weekend ideale per progetti familiari.

Acquario (5)

Qualche ostacolo da superare questa settimana, soprattutto in ambito lavorativo. Urano dissonante potrebbe portare imprevisti. In amore, serve maggiore comunicazione con il partner. Recupero da sabato.

Pesci (8)

Nettuno nel segno amplifica la vostra naturale intuizione. Ottimo momento per le attività creative e artistiche. In amore, grande sintonia con il partner. I single potrebbero vivere incontri magici.

Classifica della settimana:

Sagittario (9) Scorpione (8.5) Cancro (8) Pesci (8) Leone (7.5) Capricorno (7.5) Ariete (7) Bilancia (7) Toro (6.5) Vergine (6) Acquario (5) Gemelli (4)

Top della settimana:

Sagittario

Scorpione

Cancro

Flop della settimana: