Oroscopo settimanale: le stelle ti sorprendono con novità inaspettate dall’11 al 17 novembre 2024

Cosa ci riservano le stelle per la seconda settimana di novembre? L’influenza di Venere in Scorpione porterà intense emozioni, mentre Marte in Bilancia favorirà diplomazia e nuove collaborazioni. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche di Lifestyleblog.it segno per segno.

Ariete

La settimana si apre con la Luna nel vostro segno che vi regala energia e determinazione. Ottime prospettive lavorative martedì e mercoledì, quando Mercurio favorevole vi aiuterà nelle trattative. Weekend passionale grazie a Venere che accende la sfera sentimentale. Attenzione solo a qualche piccolo contrasto familiare venerdì.

Toro

Periodo di riflessione e riorganizzazione. Sul lavoro potrebbero emergere nuove opportunità da cogliere al volo, specialmente giovedì quando Giove vi sostiene. In amore, momento di stabilità per le coppie consolidate. I single potrebbero fare incontri interessanti nel fine settimana.

Gemelli

Settimana dinamica con tante occasioni di socializzazione. Mercoledì e giovedì saranno le giornate migliori per presentare progetti o avviare collaborazioni. L’amore vive una fase di rinnovamento, potrebbero riaffiorare vecchie fiamme. Domenica dedicatela al relax.

Cancro

La presenza di Marte in aspetto teso potrebbe creare qualche tensione nei primi giorni della settimana. Da giovedì la situazione migliora nettamente, con opportunità interessanti in ambito professionale. Weekend favorevole per i sentimenti e le relazioni familiari.

Leone

Settimana brillante, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Martedì e mercoledì potreste ricevere proposte allettanti. In amore, Venere favorevole accende la passione nelle coppie. I single potrebbero vivere incontri emozionanti sabato sera.

Vergine

Le stelle vi chiedono prudenza nelle decisioni finanziarie. Sul lavoro, meglio rimandare scelte importanti a dopo giovedì. In compenso, l’amore va a gonfie vele con momenti di grande intimità nel weekend. Domenica perfetta per dedicarvi al benessere personale.

Bilancia

Marte nel vostro segno vi regala energia e determinazione. Ottimo momento per avviare nuovi progetti o chiedere promozioni. In amore, qualche piccola incomprensione mercoledì, ma il weekend promette riconciliazioni romantiche. Sabato sera particolarmente favorevole.

Scorpione

Venere nel vostro segno vi rende irresistibili. Fascino alle stelle e vita sentimentale in primo piano. Sul lavoro, giovedì e venerdì saranno giornate proficue per accordi e contrattazioni. Il weekend promette emozioni intense e possibili colpi di fulmine per i single.

Sagittario

Inizio settimana un po’ sottotono, ma da mercoledì la situazione migliora nettamente. Buone opportunità professionali in arrivo, specialmente nel settore della comunicazione. In amore, momento di chiarimenti importanti. Domenica all’insegna dell’avventura.

Capricorno

Settimana particolarmente favorevole per le questioni pratiche e finanziarie. Sul lavoro brillate di luce propria, possibili riconoscimenti importanti. In amore, stabilità e complicità caratterizzano i rapporti di coppia. Weekend ideale per progetti a due.

Acquario

L’influenza di Giove porta ottimismo e nuove opportunità. Mercoledì e giovedì giornate ideali per colloqui o presentazioni. In amore, clima passionale con qualche momento di gelosia venerdì. Il weekend promette divertimento e socialità.

Pesci

Le stelle vi regalano intuizione e creatività. Ottime prospettive per chi lavora in ambito artistico o creativo. In amore, momento di grande sensibilità e romanticismo. Il weekend potrebbe portare incontri significativi per i single. Domenica dedicata al relax.

Top della settimana

Scorpione: Venere nel segno porta fascino e opportunità Capricorno: Successi professionali e stabilità affettiva Leone: Brillanti prospettive in ogni ambito

Flop della settimana