Nuova Nissan Micra: la gemella non solo elettrica della Renault 5

L’anno prossimo, stando alle indiscrezioni, debutterà la futura Nissan Micra. Esteticamente, rappresenterà la gemella della nuova Renault 5 E-Tech Electric. Infatti, misurerà anch’essa 392 cm in lunghezza, 177 cm in larghezza, 150 cm in altezza e 254 cm nel passo.

Commercializzata come Nissan Micra e-Power, sarà disponibile nelle versioni da 95 CV, 122 CV e 150 CV di potenza, tutte dotate del pacco delle batterie da 52 kWh per 400 km di autonomia massima. Inoltre, avrà la massa di circa 1.500 kg e il volume del bagagliaio ammonterà a 326 litri.

Prodotta presso l’impianto francese di Douai, la prossima Nissan Micra potrebbe essere proposta anche nella configurazione a propulsione ibrida Full Hybrid da 140 CV di potenza complessiva, grazie all’abbinamento tra il motore aspirato 1.6 DIG-S a benzina e il propulsore elettrico dedicato.