Hello World: i Pinguini Tattici Nucleari tornano con un nuovo album e un tour negli stadi per il 2025

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il loro attesissimo ritorno discografico con “Hello World”, il nuovo album in uscita il 6 dicembre per Epic/Sony Music Italy. Il progetto, che arriva a oltre due anni di distanza da “Fake News”, sarà disponibile in diversi formati fisici – CD, CD autografato, LP picture, LP colorato, LP colorato autografato – e in digitale.

Il significato di Hello World

Il titolo dell’album racchiude un significato profondo e universale, come spiega la band:

“Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far ‘dire’ a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Ogni volta che una band pubblica un album è come se salutasse il mondo, portando fuori quello che è stato chiuso ‘dentro’ per anni, le canzoni.”

Il nuovo progetto si presenta come un rinnovato saluto al mondo intero, promettendo un viaggio musicale unico: “È un viaggio tortuoso, dove a volte ci si deve adattare, ma promettiamo che ne varrà la pena: mettetevi scomodi.”

Il monumentale tour negli stadi 2025

Il nuovo album sarà celebrato con un tour negli stadi nell’estate 2025, che si preannuncia come uno degli eventi live più attesi dell’anno. Ecco tutte le date:

7 giugno 2025 : RCF Arena (Campovolo) – Reggio Emilia

: RCF Arena (Campovolo) – Reggio Emilia 10-11 giugno 2025 : Stadio San Siro – Milano

: Stadio San Siro – Milano 14 giugno 2025 : Arena della Marca – Treviso

: Arena della Marca – Treviso 17 giugno 2025 : Stadio Olimpico Grande Torino – Torino

: Stadio Olimpico Grande Torino – Torino 21 giugno 2025 : Stadio del Conero – Ancona

: Stadio del Conero – Ancona 25 giugno 2025 : Visarno Arena – Firenze

: Visarno Arena – Firenze 28 giugno 2025 : Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

: Stadio Diego Armando Maradona – Napoli 4 luglio 2025: Stadio Olimpico – Roma

Una storia di successi

Gli ultimi anni hanno consacrato i Pinguini Tattici Nucleari tra le band più amate del panorama musicale italiano:

Un milione di biglietti venduti nel solo 2023

Oltre 1.5 miliardi di stream totali

Dominio delle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia

“Fake News” certificato quattro volte Disco di Platino

33 date sold out nei palazzetti nel 2024

Vittoria come Best Italian Act agli MTV European Music Awards 2022

La formazione e il percorso artistico

Il progetto è guidato da Riccardo Zanotti (classe 1994), voce, compositore e autore della band, affiancato da:

Elio Biffi alle tastiere

alle tastiere Nicola Buttafuoco alla chitarra

alla chitarra Matteo Locati alla batteria

alla batteria Simone Pagani al basso

al basso Lorenzo Pasini alla chitarra

La loro carriera ha visto una crescita costante, dall’autoproduzione al successo mainstream:

2014: “Il re è nudo” (album autoprodotto) 2015: “Diamo un calcio all’Aldilà” 2017: “Gioventù Brucata” 2019: “Fuori dall’hype” (cinque volte Platino) 2020: Terzo posto a Sanremo con “Ringo Starr” 2020: EP “AHIA!” (cinque volte Platino) 2022: “Fake News” (quadruplo Platino) 2024: “Romantico ma muori” (Disco d’Oro)

Gli ultimi successi

Il recente percorso della band è stato caratterizzato da hit come:

“Pastello Bianco” (otto volte Platino)

“Scrivile scemo” (cinque volte Platino)

“Giovani Wannabe” (sette volte Platino)

“Ricordi” (cinque volte Platino)

“Rubami la notte” (quadruplo Disco di Platino)

Il nuovo album “Hello World” si prepara quindi a essere l’ennesimo capitolo di una storia musicale in continua evoluzione, che ha saputo conquistare un posto di rilievo nel panorama musicale italiano e che sta muovendo i primi passi anche a livello internazionale.