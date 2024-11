I Negramaro tornano alle loro radici più rock con “Marziani“, secondo estratto dall’album “Free Love“. Il brano segna un ritorno alla verve energica, con una ritmica serrata, che ha caratterizzato i loro più grandi successi, arricchita da una maturità compositiva che si riflette sia nei testi che negli arrangiamenti. Le chitarre elettriche si intrecciano con la potente voce di Giuliano Sangiorgi in un crescendo di energia che ricorda i momenti più intensi della loro discografia.

Il brano si distingue immediatamente per una produzione che riporta in primo piano l’anima rock della band salentina:

Giuliano Sangiorgi ha concepito “Marziani” come una risposta rock alla crescente alienazione della società moderna. Come spiega il frontman stesso: “L’umanità sopra ogni cosa, alieni siamo noi, mentre ci allontaniamo dalla nostra natura, quella di stringersi gli uni agli altri”. Il brano nasce dall’osservazione di un mondo sempre più disconnesso dalle relazioni umane autentiche.

Il brano si apre con un’immagine potente sostenuta da un riff di chitarra immediato: “Muovo le mani, le mani, come aeroplani lontani”. La metafora degli aeroplani, amplificata dalla potenza degli strumenti, suggerisce immediatamente l’idea di distanza, di separazione, ma anche di un desiderio di connessione che supera gli spazi fisici.

Il testo si sviluppa attraverso una serie di metafore significative, ciascuna enfatizzata dal crescendo musicale:

Il brano gioca sapientemente con diversi registri linguistici, inserendo frasi in francese (“C’est la vie, oui oui, c’est l’amour”) che si fondono perfettamente con l’arrangiamento rock internazionale. La scelta di miscelare lingue diverse sottolinea l’universalità del messaggio, mentre il sound potente della band ne amplifica l’impatto emotivo.

“Marziani” è un’opera che unisce l’energia del rock alla profondità del messaggio, operando su più livelli:

Il brano evidenzia la paradossale condizione dell’uomo moderno attraverso un’energia musicale che contrasta volutamente con il senso di alienazione descritto nel testo. Il verso “Per molti sono marziani” assume ancora più forza quando cantato con l’intensità caratteristica di Sangiorgi e sostenuto dal sound potente della band.

Nonostante la critica sociale, il brano mantiene un messaggio di speranza, espresso nel ritornello con “Che rimaniamo più umani”. La ripetizione di questa frase, sostenuta dal crescendo degli strumenti, si trasforma in un vero e proprio inno alla resistenza contro la disumanizzazione.

Il testo esplora la dimensione intima delle relazioni con versi come “Senza più fingere, noi saremo felici con niente, basterà stringere mani che sono mani, sempre”. L’autenticità diventa l’antidoto all’alienazione, mentre la musica crea un’atmosfera di condivisione emotiva.

Il brano brilla per una produzione che riporta in primo piano l’anima rock dei Negramaro, bilanciando sapientemente:

La combinazione di musica potente e parole crea un effetto emotivo amplificato, dove la ripetizione di certi versi (“Muovi le mani, le mani”) assume una funzione quasi rituale, sostenuta dalla potenza degli strumenti e dalla prestazione vocale di Sangiorgi.

Il brano sembra scritto pensando già alla dimensione dal vivo, con:

“Marziani” si configura come un perfetto equilibrio tra il ritorno alle origini rock dei Negramaro e la loro continua evoluzione artistica. Il brano dimostra come sia possibile veicolare messaggi profondi e riflessioni sociali attraverso l’energia e l’immediatezza del rock, confermando la band come una delle voci più autentiche e potenti del panorama musicale italiano.

La canzone rappresenta non solo un importante tassello nel percorso artistico della band, ma anche un ponte perfetto tra il loro passato glorioso e il futuro artistico, anticipando i temi dell’album “Free Love” e confermando la capacità dei Negramaro di evolversi mantenendo intatta la loro identità rock.

Muovo le mani, le mani

Come aeroplani lontani

Sono tsunami e rimani

Che da domani mi ami

Come due antichi egiziani

Per molti sono marziani

Muovi le mani, le mani

Che rimaniamo più umani

Hai sex appeal da vendere, da vendere

Cos’altro c’è? Parliamo sempre delle solite cose

Se poi ti trovo bene, se tu hai mai preso un cane

C’est la vie, oui-oui, c’est l’amour

Non hai capito che qui trema il coeur

Teniamo a mente lе più piccole cose

Se ci tocca qualcuno è finita la pacе

Muovo le mani, le mani

Come aeroplani lontani

Sono tsunami e rimani

Che da domani mi ami

Come due antichi egiziani

Per molti sono marziani

Muovi le mani, le mani

Che rimaniamo più umani

Mon amie, mon amour

Sono stordito di paura al coeur

C’è chi non sente le più piccole cose

Poi gli toccano il culo, è finita la pace

Muovo le mani, le mani

Come aeroplani lontani

Sono tsunami e rimani

Che da domani mi ami

Come due antichi egiziani

Per molti sono marziani

Muovi le mani, le mani

Che rimaniamo più umani

Che rimaniamo più umani

Senza più fingere, noi saremo felici con niente

Basterà stringere mani, che sono mani sempre

Se saprai fingere, le tue mani non sanno niente

Lasciale muovere, come un sole che splende sempre

Senza più fingere, noi saremo felici con niente

Basterà stringere mani, che sono mani sempre

Se saprai fingere, le tue mani non sanno niente

Lasciale muovere, come un sole che splende sempre

Muovi le mani, le mani

Come aeroplani lontani

Sono tsunami e rimani

Che da domani mi ami

Come due antichi egiziani

Per molti sono marziani

Muovi le mani, le mani

Che rimaniamo più umani

Muovo le mani, le mani

Come aeroplani lontani

Sono tsunami e rimani

Che da domani mi ami

Come due antichi egiziani

Per molti sono marziani

Muovi le mani, le mani

Che rimaniamo più umani

Senza più fingere, noi saremo felici con niente

Basterà stringere mani, che sono mani sempre

Se saprai fingere, le tue mani non sanno niente

Lasciale muovere, come un sole che splende sempre