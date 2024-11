Nazionale, Spalletti annuncia i convocati per le sfide di Nations League: prime chiamate per Savona, Comuzzo e Rovella

Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per i prossimi impegni dell’Italia in Nations League. Gli Azzurri affronteranno il Belgio il 14 novembre e la Francia il 17 novembre, in due match decisivi per il girone.

Le novità nei convocati

Il commissario tecnico ha deciso di puntare su alcuni volti nuovi, chiamando per la prima volta in Nazionale:

Nicolò Savona (Juventus)

(Juventus) Pietro Comuzzo (Fiorentina)

(Fiorentina) Nicolò Rovella (Lazio)

La lista completa dei convocati

I portieri

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

(Paris Saint-Germain) Alex Meret (Napoli)

(Napoli) Guglielmo Vicario (Tottenham)

Il reparto difensivo

Alessandro Bastoni (Inter)

(Inter) Alessandro Buongiorno (Napoli)

(Napoli) Andrea Cambiaso (Juventus)

(Juventus) Pietro Comuzzo (Fiorentina)

(Fiorentina) Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

(Napoli) Federico Dimarco (Inter)

(Inter) Federico Gatti (Juventus)

(Juventus) Caleb Okoli (Leicester)

(Leicester) Nicolò Savona (Juventus)

(Juventus) Destiny Udogie (Tottenham)

I centrocampisti

Nicolò Barella (Inter)

(Inter) Davide Frattesi (Inter)

(Inter) Niccolò Pisilli (Roma)

(Roma) Samuele Ricci (Torino)

(Torino) Nicolò Rovella (Lazio)

(Lazio) Sandro Tonali (Newcastle)

Il reparto offensivo